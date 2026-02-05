馬年初一花車巡遊｜旅發局周六發售門票　一文看售價、優惠等安排

旅遊發展局將於年初一（17日）晚上舉行「國泰新春國際匯演之夜」，局方今日（5日)公布，觀眾席門票將於周六（7日)早上8時開售。門票分600元、550元及450元三種；3至11歲兒童及65歲或以上長者可享半價優惠，此優惠只限港人。



門票只於尖沙咀天星碼頭旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得，售完即止。每人每次限購4張門票，每位訪客會獲發一個號碼牌，於當日指定時間選擇座位及購買入場券。



旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上在尖沙咀舉行。今年特別以「福運全城」為主題，圍繞「福」、「運」、「順」及「富」四大祝願，寓意「五福臨門」、「鴻運當頭」、「順風順水」及「花開富貴」。

今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，來自11個花車單位、共12輛登場花車，三部首度登場的花車亦為匯演增添嶄新亮點；另有近60隊花車及表演隊參與，沿途與市民及旅客互動，送上新春祝福。

國泰新春國際匯演之夜詳情。

今年共有16隊來自多個國家及地區的表演團隊傾力演出，包括：中國內地、意大利、法國、西班牙、美國、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等，當中13隊首次來港演出。

2月17日晚上「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊及匯演路線圖。(旅發局提供圖片)

2月18日年初二起各花車與表演團隊延續至全城多區展出與演出。其中八輛花車更會首度進駐啟德體育園。(旅發局提供圖片)

花車匯演於香港文化中心設有觀眾座席，門票分600元、550元及450元，於本周六上午8 時起，於尖沙咀天星碼頭旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得，售完即止。每人每次限購4張門票，每位訪客會獲發一個號碼牌，於當日指定時間選擇座位及購買入場券。

局方表示，3至11歲兒童及65歲或以上長者可享半價優惠。優惠入場券持有人必須是香港居民，並出示有效之身份證明文件，方可進場。3歲以下幼童不佔座位，可免費進場。

另國泰會員出示會員卡購買入場券，可享每張門票50元折扣，每位會員最多可購買2張折扣門票。

旅發局表示，除購買觀眾席門票外，市民及旅客亦可於巡遊路線沿途的指定位置免費觀賞，包括廣東道、海防道及彌敦道一帶。巡遊匯演將於無綫電視翡翠台現場直播（晚上8時至9時45分）。

巡遊結束後，初二（18日）起各花車與表演團隊延續至全城多區展出與演出。其中八輛花車更會首度進駐啟德體育園。