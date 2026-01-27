花車巡遊｜12花車初一亮相　麥當勞Labubu首參加　結束後啟德展出

由旅遊發展局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，將於2月17日大年初一舉辦。活動以「開年、開運、開心」為主題，12架花車將於晚上8時起，從尖沙咀香港文化中心出發，途徑廣東道、彌敦道，巡遊至喜來登酒店。今年首次參與的香港麥當勞，其花車設計參考80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷亦會跟公眾見面。另一架由香港玩具協會主辦的潮流玩具花車，亦會展示出12個IP公仔，包括Labubu等。



巡遊結束後，部份花車亦會首次在啟德展示。旅發局預計有約10萬觀眾參觀花車巡遊，當中一半為旅客。



花車巡遊下月17日舉行，各機構今介紹其花車設計。（陳葦慈攝）

國泰航空花車展示2款標誌性客機 空姐空少穿不同制服亮相

今年將有12架巡遊花車，其中國泰航空花車以慶祝80周年為主題，將展示最初及最新的兩款標誌性客機，機組人員亦會穿上不同時期的制服亮相。

麥當勞花車有滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷 玩具協會花車展本地IP角色

香港麥當勞首次加入巡遊隊伍，花車將以1980年代分店設計裝置作藍本，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷會與公眾見面；香港品牌玩具協會花車則展出本地潮流IP元素，如 Labubu、Molly 等角色；林村許願廣場花車將化身流動「發光許願樹」，展現林村許願文化與節慶習俗。

麥當勞花車設計參考80年代的麥當勞裝飾，有滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷角色。（陳葦慈攝）

麥當勞花車設計參考80年代的麥當勞裝飾。滑嘟嘟今日出席發布會。（陳葦慈攝）

香港迪士尼花車，將派出米奇、米妮、Duffy及LinaBell，聯同30位舞者表演；海洋公園的大熊貓家族以及一眾動物大使，亦會現身向市民拜年。

迪士尼花車將會派出米奇米妮等角色。（陳葦慈攝）

旅發局主席林建岳表示，今年花車巡遊結束後，將首次展示於啟德體育園，供市民和旅客近距離欣賞。

除了花車外，今年共有15隊本地表演隊伍，以及16 隊來自多個國家及地區的中國內地及國際表演團隊，包括中國內地、意大利、法國、西班牙等。

12個人氣IP角色，包括Labubu，會在花車中亮相。（陳葦慈攝）

觀眾座席門票2月7日起發售 最貴600元

「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心設有觀眾座席，門票分港幣600元、550元及450元。市民可於2月7日上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心購買，每人每次限購4張門票，先到先得，售完即止。

海洋公園的大熊貓家族會與公眾見面。（陳葦慈攝）

香港旅發局、國泰、亞洲旅遊交流中心、迪士尼、麥當勞、優質旅遊服務協會、澳門旅遊局的花車，將於2月18日至26日，在啟德體育園展出，時間為早上9時至晚上10時半。另有4輛花車會於海洋公園、大埔林村、沙田馬場及維園展出。