文員稱工作不順無人傾訴　酒醉下毀7枝工聯會選舉旗　緩刑1年

文員聲稱酒醉，於藍田用手折毀7枝印有「余邵倫全力支持鄧家彪」的工聯會選舉旗，被控1項刑事損壞罪。他今（5日）於觀塘裁判法院認罪，辯方求情指，因工作不順，又無人傾訴，受酒精影響下犯案，不涉政治因素。署理主任裁判官鍾明新認為，被告刻意損壞旗幟，非一時衝動，此舉亦是對選舉和候選人的不尊重，須判處監禁，終囚6星期，但准緩刑1年，另須就賠償665元。



被告萬鈞浩（28歲，文員）被控於2025年11月20日在藍田碧雲道近德田A停車場及德禮樓附近欄杆，無合法辯解而損壞屬於香港工會聯合會的7枝選舉旗，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

求情強調不涉政治因素

辯方求情指，被告現年28歲，月入1.9萬元，沒有案底，當時被告在回家途中，因工作不如意，無人傾訴下，受酒精影響而犯案。辯方強調，案件不涉任何政治因素，被告已明白了案件的嚴重性，亦是家中經濟支柱，望可輕判罰款。

官認為非一時衝動

署理主任裁判官鍾明新指，同意被告當時飲醉，認為他是刻意毀壞旗幟，不接納他犯案是一時衝動，而是針對旗幟、遂支拔出作破壞，令旗幟全部掉落在地上，是對選舉和候選人的不尊重，須判處監禁。在考慮辯方陳詞、被告坦白認罪等因素後，判處他入獄6星期，緩刑1年，另需賠償665元。

警翻查閉路電視鎖定被告

案情指，在2025年11月19日，工聯會選舉辦事處在案發地點的欄杆，放置了7支選舉旗幟。翌日凌晨12時，閉路電視攝得被告強行彎折及損毀旗幟後逃離現場。同日上午，有人發現旗幟被損毀，於是報警。翻查閉路電視及調查後，警方其後於灣仔鎖定並逮捕被告。他在警誡下承認，因醉酒而犯案。

案件編號：KTCC2370/2025KTCC2370/2025