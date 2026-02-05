建造業工會：棚網違規上架是個別　產品不一定不好：可能手勢唔好

屋宇署早前發現兩宗棚網違規上架個案，其中一宗棚網測試結果顯示阻燃效能不合格。香港建造業總工會今日（5日）表示，相信只是個別例子。工會副理事長何炳德不認同用違規棚網是業界普遍做法，指僅在個別大維修工程會有。他指，政府在檢測棚網已做得相當不錯，相比過去改善了很多，一、兩宗個別例子並不影響業界和監管緊密性。



九龍塘聯福道軍營，1月17日重新掛棚網。（港九搭棚同敬工會提供相片）

九龍塘聯福道軍營，1月17日重新掛棚網。（港九搭棚同敬工會提供相片）

1月30日，屋宇署表示，透過監察機制發現有兩宗個案的承建商未有遵從《作業備考》85的要求，但涉事棚網並非透過建造業議會採購。其中一宗涉及未取得檢測合格報告前，「偷步」將棚網上架；另一宗涉及將測試結果顯示不合格的棚網批次上架。

香港建造業總工會今日表示，相信事件只是個別例子。工會副理事長何炳德表示不認同用違規棚網是業界普遍做法，指僅在個別大維修的小型工程會有。他指，政府在檢測棚網已做得相當不錯，相比過去改善了很多，一、兩宗個別例子並不影響業界和監管緊密性。他亦指，棚網不合格不代表廠房產品不好，「有時買手提電話，可能手勢唔好，用兩、三日都會壞啦。」

工會副理事長何炳德表示不認同用違規棚網是業界普遍做法，指僅在個別大維修的小型工程會有。

周思傑：找雜工掛棚網有一定危險性

工會理事長周思傑指，有很多正進行大維修的樓宇為免風景在過年時被遮擋，所以選擇在過年後才掛上棚網，導致棚工臨過年時沒有工作機會，不過他相信過完年後的人力需求會回復。他亦指，現時不少地盤找雜工掛棚網，有一定危險性；呼籲業界找回真正的棚工。