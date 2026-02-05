外賣員供兩戶口收騙款　認4月內洗黑錢841萬　遭加刑囚44月

外賣員供兩戶口讓電騙集團收騙款，警方調查7名墮投資或網上情緣的騙案時，發現外賣員的兩個戶口曾在4個月內清洗黑錢達841萬元。外賣員早前承認兩項洗黑錢罪，法官今(5日)在區域法院判刑時，按控方要求加刑四分一，外賣員被判囚44個月。



被告丁楊廣，38歲，報稱外賣員。他今承認兩項洗黑錢罪，被判囚44個月。

高級督察盧震綱(右)及申文燕，在外外呼籲市民勿借出戶口供罪犯用作洗黑錢，又稱自2023年10月至2025年12月中，已有260人因洗黑錢被加刑。(朱棨新攝)

調查7宗騙案發現兩傀儡戶口

新界北總區刑事部科技及財富調查組高級督察盧震網綱指，他們在原本調查的7名受害人。據悉，7名受害人介乎44至56歲，當中包括教師、售貨員和倉務員，他們在2023年4至6月墮入投資或網上情緣騙案，騙徒自稱投資專家，誘騙受害人投資，或向他們訛稱急需醫藥費。受害人把款項轉至多個戶口後，未能取回款項，或未能和騙徒聯絡後報案。該7名受害人共損失約67萬元，款項存入兩個傀儡戶口

被告是該兩傀儡戶口的持有人

警方於同年12月拘捕本案被告，為兩個傀儡戶口的持有人。調查發現，該兩個戶口於同年2月至5月間，合共清洗約841萬元黑錢。為加強阻嚇性，控方今有就案件申請加刑，法庭因此加刑四分一，至令被告的總刑期為44個月。

已有260人因提供傀儡戶口被加刑

財富情報及調查科高級督察申文燕透露，在2023年10月至2025年12月中，已有逾260人因提供傀儡戶口，洗黑錢罪成並被加刑，加刑幅度介乎八分一至三分一。

案件編號：DCCC452、1431/2024