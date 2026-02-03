袁惟仁腦中風臥床多年病逝　醫生指冬季風險高與「這病」最有關係

台灣資深音樂人「小胖老師」袁惟仁傳病逝消息，終年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風），回到台東老家休養，卻在2020年時跌倒撞及頭部，醫生判定為植物人。對此，醫生表示，若以腦出血中風來說，多與高血壓有關，如果已有高血壓問題，應按時服藥，最重要的就是控制血壓，但不論有無高血壓，一定要養成每天量血壓的習慣，避免腦中風。



台灣腦中風學會理事長陳龍說，腦溢血發生原因多與高血壓有關，因體內血壓一直偏高，造成血管彈性不佳，甚至可能出現硬化情形，一旦受到天冷、溫差大、情緒波動等外在因素影響，血管容易破裂，引發腦出血中風，且袁惟仁體態稍胖，可能已有代謝症候群、睡眠呼吸中止症等慢性疾病，這些此均可能導致血壓偏高，若已有相關病史者也應提高警覺。

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁（微博圖片）

台灣知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，曾為王菲寫《執迷不悔》、為那英寫《征服》等經典金曲：

台灣腦中風學會常務監事、新光醫院神經科主治醫生連立明說，依新光醫院統計，全年腦中風患者於12月時人數最多，但1月份中風患者中，因腦溢血導致中風佔比最高，約佔三分之一，研判應是12月時，氣溫降低後，中風人數增加，但1月時往往寒流來襲，除氣溫驟降，溫差幅度也進一步擴大，造成腦溢血中風比例增加。

連立明說，出血性及梗塞型中風的症狀，均可以由辨識中風的「FAST」口訣分辨，分別是：

「FACE」，請患者微笑或觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；

「ARM」，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來；

「SPEECH」，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；

「TIME」，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療時間。



為避免腦溢血，最重要的就是控制血壓，陳龍提醒，量血壓應落實722量血壓原則，一周「7」天均需測量血壓，每天「2」次，早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，就醫時可提供醫師參考，以防血壓波動起伏，誘發心腦血管疾病。

