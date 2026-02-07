簡樸房條例下月生效　何永賢稱過渡屋數目足夠　宏福苑60戶已遷出

長沙灣義華大廈過百劏房戶在《簡樸房條例》3月實施前遭逼遷，房屋局局長何永賢接受NOW新聞台節目《大鳴大放》時表示，已協助安置涉及的劏房戶，包括舉辦「睇樓團」，帶他們參觀過渡性房屋，又派六隊社區服務隊支援。



外界關注過渡房屋數目是否足以支援遭逼遷的劏房戶及宏福苑居民，她表示，目前過渡屋數目足夠，加上租金津貼「起到個作用」，有60戶宏福苑居民已遷出，「有啲宏福苑居民畢竟佢都係中產，可能佢希望搵嘅地方大一啲，搵嘅地點就近佢番工或者番學。」



安排「睇樓團」供劏房戶參觀過渡屋

逾百位長沙灣義華大廈劏房戶，上月被新業主要求3月前退租，引起社會關注。何永賢表示，已派六隊社區服務隊協助，當中九戶符合資格申請簡約公屋，其餘部分到元朗等過渡性房屋視察。

她指，當局為此舉辦兩個「睇樓團」，接載劏房戶到過渡性房屋參觀，又指他們如能遷入過渡房屋、簡約公屋、單身人士宿舍，均妥備軟硬件，令他們放心居住。

過渡性房屋尚餘360個單位 將有2000個新落成

外界關注《簡樸房條例》實施後，大批劏房戶因單位要改裝，而被逼搬遷，過渡性房屋數目是否足以安置遷出的劏房戶及宏福苑居民。何永賢指，宏福苑大火當晚點算有1400個單位可供應，目前尚餘360個單位剩餘，未來都有2000個新落成可使用。

她表示，為期兩年的租金津貼起到作用，如業主每年發放十五萬元，「有啲宏福苑居民畢竟佢都係中產，可能佢希望搵嘅地方大一啲，搵嘅地點就近佢番工或者番學」。她指，暫時有60戶宏福苑居民已遷出，當局會再檢視趨勢。」