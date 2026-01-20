簡樸房｜義華大廈劏房戶被逼遷　七旬租客：難覓同區盤冀寬限搬遷

《簡樸房條例》（下稱《條例》）3月起實施，分間單位林立的長沙灣義華大廈去年被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合新例重新裝修，要求超過100個劏房戶3月前退租。有近七旬住戶表示，因夜更工作性質不便搬離該區，認為若最後要在3月遷出，他稱「打算瞓街」，又指過渡性房屋位置偏遠，交通不便，擔憂無法工作，「如果你嗌我入去住，即係嗌我拎綜緩」，冀業主可寬限延遲搬遷期「死線」逾半年，讓他有時間尋找同區適合租盤。



房屋局副秘書長（特別職務）王明慧今日（20日）在商台節目指，差餉及物業估價署接觸業主後，已獲口頭答應延遲租客搬遷日期。



長沙灣義華大廈新業主稱為配合《簡樸房條例》要重新裝修，要求租戶今年3月前搬走。（鄭子峰攝）

長沙灣義華大廈新業主稱為配合《簡樸房條例》要重新裝修，要求租戶今年3月前搬走。（鄭子峰攝）

長沙灣義華大廈新業主稱為配合《簡樸房條例》要重新裝修，要求租戶今年3月前搬走。（鄭子峰攝）

《條例》規定，簡樸房須最少8平方米並設獨立廁所等，業主須在條例實施起12月內登記，逾期未登記劏房屬違規。位於元州街409號及411至413號的義華大廈，有大批租戶去年11至12月接獲新業主通知，稱由於要配合新例整改，要求超過100戶劏房戶3月前遷出。

長沙灣義華大廈新業主稱為配合《簡樸房條例》要重新裝修，要求租戶今年3月前搬走。圖為大廈内部，8至9位租戶共用廁所和廚房。（鄭子峰攝）

67歲的吳先生居住該大廈6、7年，每月租金約4,000元，並在附近做夜更司機。被問及日後有何打算，他苦笑說因在區內工作關係，不想搬離現時住所，若業主最後仍要求限令在3月遷出，聲稱只能「瞓街」。

吳先生居住該大廈6、7年，擔憂搬遷後不便工作，冀業主可寬限半年搬遷期，讓他搵樓。（鄭子峰攝）

去年過渡屋增設「丙類租戶」助受簡樸房規管影響者，惟單位多數在新界，吳先生擔憂搬遷後交通不便，收工後已是深夜或會無車回家，加上車費可能高過租金，「𠵱家我靠自己搵食，唔使拎綜緩。如果你嗌我入去住，既係嗌我拎綜緩」。

他說，希望可在原區另找其他單位，若有距離工作地方較近的市區盤都可以，「我望過吓，都冇盤（搵嚟）冇意思，一係就好貴」，他認為大業主通知倉卒，冀延期多起碼半年死線，讓街坊另覓新居所。

吳先生居住該大廈6、7年，該單位有6間劏房，月租約4,000元。（鄭子峰攝）

訪問期間，樓上傳來裝修工程的噪音。吳先生指，近日應無人新搬來入伙，「瞓覺嗰陣聽到」，估計是有人想藉着工程傳出擾民噪音，令居民感到煩擾而搬走。

逾八旬的李先生擔憂搬遷後不適應新社區，以及住滿兩年限期後需再搬。（鄭子峰攝）

另一位年逾八旬的李伯居住該廈板間房3年，與另外7戶同住，月租2,600元。他近年身體狀況欠佳，多次出入明愛醫院，亦已輪候公屋超過3年。他稱「𠵱家政府話板間房唔得，規定要佢裝修，唔想搬，但冇計」，他慨嘆，現時不少劏房租金市價至少4,500元以上，表明「私樓租唔起」，若政府能盡快安排他上樓，便會搬走。

逾八旬的李先生居住大廈板間房3年，與另外7戶同住，月租2,600元。（鄭子峰攝）

李伯稱，現時已申請過渡性房屋，擔憂日後需重新適應新社區，「連街市都要重新揾」；又指過渡性房屋居住限期兩年，之後又要搬，「我80歲啦，行路都跛吓跛吓，又要搬黎搬去，講唔定喺嗰兩年就死咗」，冀業主可體恤長者，補貼約5,000元搬遷費。

劉姐與二房東簽了兩年租約，月租2,600元，租期至今年4月。（鄭子峰攝）

另外，有租戶劉姐與二房東簽了兩年租約，月租2,600元，租期至今年4月。她語氣斬釘截鐵地說：「唔搬，絕對唔搬，（過渡性房屋）去到新界上水元朗山旮旯，我哋住開呢度，咁遠人生路不熟，叫我地去做開荒牛?」她稱目前正輪候公屋，冀盡快上樓；又希望業主可適當補償，「我哋（要重新租樓）去邊度揾錢，難道拎槍去打劫銀行？我申請綜援，邊有咁多錢租，（同區）小小套房都要6、7,000元一個月」。

香港單親協會總幹事余秀珠表示，義華大廈有超過200戶劏房單位，現時仍超過一半未搬走。（鄭子峰攝）

房屋局聘請的分間單位區域服務隊香港單親協會，連日來到大廈「洗樓」，協助受影響租客。香港單親協會總幹事余秀珠表示，義華大廈有超過200戶劏房單位，現時仍有超過一半未搬走。她稱現時空置的過渡性房屋多數較遠，同區樓盤價錢普遍較義華貴，租戶或不想搬走，只能盡量尋找不同方法遊説居民，例如與當區地產中介及非政府組織溝通，將合適的房屋資料介紹給居民。