簡樸房｜義華大廈劏房戶被逼遷　市區過渡屋少　居民難覓平租住處

《簡樸房條例》將於3月實施，12個月「登記期」屆時展開。有不少劏房的長沙灣義華大廈去年被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合新例整改，要求租戶3月前退租，預計涉及約100戶。房屋局安排的區域服務隊已「洗樓」接觸90戶解釋保障，並協助60戶申請過渡性房屋，今午（19日）再有區域服務隊到大廈了解租戶需要及提供協助。



接觸過義華大廈劏房戶的劏房支援連線成員指，義華大廈劏房租金僅約2,000至3,000元，同區難覓相若租金的住處，加上年長劏房戶需到明愛醫院求醫，亦習慣市區的生活，不考慮到新界區過渡屋居住。該組織建議政府考慮參考當年的床位寓所條例，購買或租用一些單位改建過渡性房屋，讓居民在市區能獲暫時安置，然後輪候上樓。



有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（羅日昇攝）

有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（羅日昇攝）

區域服務隊：已聯絡當區地產中介冀助住戶找到合適單位

負責區域服務隊工作的香港單親協會今日（19日）下午再上門了解租戶需要。總幹事余秀珠接受傳媒訪問時指，很多住戶已在深水埗區居住多年，「要他們連根拔起去其他地方住，始終有些擔憂」，協會已聯絡當區地產中介，希望能助住戶找到合適單位。

市區過渡性房屋所剩無幾 除非有人搬出

協會亦設街站介紹位於新田的過渡性房屋項目，余秀珠受訪時指出，在大埔宏福苑大火後，不少居民獲安排入住過渡性房屋，市區的過渡性房屋已所剩無幾，「除非有人搬出，但這樣等，機會很渺茫」，希望義華大廈劏房住戶可考慮接受一個暫時性的過渡性房屋，「一步上樓有些困難。」

有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（羅日昇攝）

劏房支援連線：或令其他劏房業主向租戶加租或要求遷出

劏房支援連線成員賴建國接受《香港01》電話訪問表示，過去數個月一直有接獲來自各區的零星個案，沒有像今次義華大廈這般大規模。他們接觸到的個案，遇到的問題包括業主加租、不簽租約、不打釐印等，只會每月收租，向租戶發單據，令租務條例形同虛設，租戶保障薄弱。但租戶面對這些情況也不敢張聲，因擔心會被業主要求搬走。

他指出，《簡樸房條例》（《條例》）的過渡期將於2030年結束，由於尚有幾年過渡期，不少業主至今抱觀望態度。不過，隨着義華大廈劏房戶被逼遷一事發生後，或有業主會因政府有所行動，而向租戶加租或要求遷出。

倡政府市區買私樓單位改建過渡性房屋 安排體恤安置「上樓」

政府去年提出《條例》時，劏房支援連線已提出安置劏房戶是重要問題，需減低其影響。《條例》下，過渡屋增設「丙類租戶」協助受簡樸房規管影響者，賴建國指屬好方案，然而，受影響者只能住兩年，而且市區丙類單位不多，加上宏福苑大火後令供應更緊張。他建議政府可參考當年《床位寓所條例》，在市區購買私樓單位改建過渡性房屋，然後安排體恤安置「上樓」，令條例「軟着陸」。

1962年建成的元州街義華大廈，其中兩座於去年7月被全幢收購。新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。不少住戶屬行動不便的長者，正領取綜援，擔心無法負擔區內其他單位的租金，而區內已無過渡屋單位供申請。

房屋局服務隊「洗樓」接觸90戶 三分二需助申請過渡屋

房屋局周日回覆查詢指，非常關注事件，已要求6隊分間單位區域服務隊協助義華大廈的租客，包括「洗樓」解釋保障，並助申請過渡屋。新業主聲稱計劃向二房東收回單位後改裝簡樸房，並提供額外3至12個月讓租戶遷出。截至上周四（15日），服務隊已接觸90戶，當中60戶需助申請過渡屋（19戶已申請），其餘30戶正考慮或已安排其他住處。局方估計，收樓範圍內有約100戶分間單位已空置，佔總數約一半，會努力造訪餘下的租戶。

《簡樸房條例》下，過渡屋去年增設「丙類租戶」協助受簡樸房規管影響者。就過渡屋供應，房屋局指，部分現時入住過渡屋的是大埔宏福苑火災影響居民，房屋局及相關營運機構會持續按相關配額，有序處理過渡性房屋的各類型申請。局方又指，丙類申請人毋須正輪候公屋，料部分租戶不久便可覓得長期居所，入住時間不會太長，租期最短一個月，一般不多於兩年。

有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（資料圖片／鄭嘉惠攝）