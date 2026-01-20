義華大廈｜林筱魯指逼遷事件非單一更是警號　憂有人回流劣質居所

《簡樸房條例》3月實施，12個月「登記期」屆時展開。有不少劏房的長沙灣義華大廈去年被收購後，新業主要求租戶3月前退租，預計涉及約100戶。立法會議員林筱魯今日（20日）形容事件是一個警號，認為政府「有啲工作唔可以因為過咗條列就停落嚟」，建議政府要追蹤受影響住戶，更擔心他們日後生活水平會向下流，回流到市區劣質住所。



有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（資料圖片/羅日昇攝）

林筱魯在港台節目《千禧年代》中提到，政府得悉事件後，已派出社工隊，目前已跟進109個單位，其中70多戶申請入住過渡性房屋，30多戶獲協助尋覓新住所。林筱魯認為，此次事件是一個警號，質疑「點解會冇預警性？」

林筱魯指，「有啲工作唔可以因為過咗條列就停落嚟」，反而應加緊步伐跟進。他續說，今次是個別事件，但不會是單一事件，只是嚴重程度會有分別，而當年討論條列時，坊間已有憂慮聲音，相信當條列3月生效時，類似情況會時有發生。

第八屆立法會議員林筱魯。（資料圖片/夏家朗攝）

他建議政府要了解業主意願，「純粹勸業主做好事唔實際」，或需為業主提供協助，以穩住供應，因有業主可能「怕煩唔做」。林筱魯又說，政府可先審視業主是否依法中止合約，另外需要要跟蹤受影響租戶，擔心他們會因經濟等因素有下流情況，或住回市區籠屋等劣質住所，因如過渡性房屋等選項亦不是永久住所，對租戶來說是「頂住先」，未必是最優選擇。

香港單親協會總幹事余秀珠表示，協會是區域服務隊之一，已在義華大廈「洗樓」，200多戶居民當中接觸了80戶，他們以長者和雙老家庭為主，部分為家庭。余秀珠指出，住戶目前普遍面臨工作、交通和照顧需求等方面的擔憂，如有住戶在該區或附近工作，擔心過渡性房屋太遠而影響工作。

余秀珠又指，居民對過渡性房屋了解不多，許多人聽到過渡性房屋的地理位置較遠後，便表示不願考慮。余秀珠指會組織過渡性房屋參觀團，希望住戶可先了解過渡性房屋及周邊配套，目前已有20多戶居民報名參加。

她提到，已有20戶居民向當局申請過渡性房屋，另有22戶已找到住所，仍有30多戶居民在考慮搬遷，希望能在附近找到合適住所。她另指，同區有不少NGO提供協助，但有住戶未符年齡等條件而未獲安排。

余秀珠：當局等要吸取教訓

此外，有居民反映希望能延期，余秀珠稱房屋署正與業主商量，他們亦與地產中介聯會溝通，昨晚收到租盤消息，稍後便會向住房發放，「 唔使逐間地產鋪去搵」。她指部份住戶自行找租盤，反映租金較貴。就今次事件，她認為當局等要吸取教訓，日後如再有類似事件可以第一時間互通資料，協助住戶。

樂善堂過渡性房屋接房屋局轉介8戶居民

樂善堂總幹事劉愛詩在同一節目中指，樂善堂過渡性房屋已獲房屋局轉介8戶居民，並已經跟進安置的情況。其中一戶已找到適合的居住地，而另外5戶則正在申請過渡性房屋。她指，了解接觸的住戶後，發現以他們的居住環境、年紀來說，有適切房屋十分重要。

劉愛詩表示，會優先處理甲、乙類人士，他們一般可獲租期兩年或以上，亦會有關愛基金一次性資助，以及就業、家庭支援及輔導等緩助，希望有長遠安排上公屋。至於新增的丙類人士，過渡性房屋會提供最多百分之20予丙類。