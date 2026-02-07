初一花車巡遊｜觀眾座席門票售罄　旅發局籲市民沿路觀賞(附路線)

撰文：陶嘉心
旅發局公布，馬年大年初一（2月17日）晚上在尖沙咀舉行的「國泰新春國際匯演之夜」觀眾座席門票已全部售罄。未能購票人士當晚沿巡遊路線觀賞匯演，或透過旅發局Discover Hong Kong YouTube及無綫電視翡翠台收看現場直播。

旅發局以「福運全城」為主題宣傳城中連串新春活動，其中頭炮節目「國泰新春國際匯演之夜」以「開年 開運 開心」為題。匯演有近60個來自不同國家地區的表演隊伍，以及花車團隊參與演出。
巡遊隊伍將由香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，到達香港喜來登酒店外的終點。首輛花車預計到達時間如下：

匯演開始前約下午6時，將有多隊本地表演團體沿巡遊路線送上暖場表演，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。警方於活動舉行前約2至3小時將實施封路措施。

由年初二（2月18日）起，花車與表演團隊將於全城多區展出與演出。其中八輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。

2月17日晚上「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊及匯演路線圖。(旅發局提供圖片)
2月18日年初二起各花車與表演團隊延續至全城多區展出與演出。其中八輛花車更會首度進駐啟德體育園。(旅發局提供圖片)
