馬年賀歲煙花匯演大年初二2.18維港舉行　歷時23分鐘預算約1900萬

大埔宏福苑五級大火後，政府取消除夕煙花匯演。農曆新年賀歲煙花匯演將如常在大年初二（2月18日）上演，由香港賽馬會首次獨家贊助。



「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演合共8幕，歷時23分鐘，將糅合駿馬元素及吉祥符號，在維多利亞港上空綻放，寓意新一年繁榮昌盛、馬到功成。



農曆新年賀歲煙花匯演「馬到功成耀香江」將如常在大年初二（2月18日）上演，由香港賽馬會首次獨家贊助。（黃寶瑩攝）

圖為2025年除夕煙花匯演。（資料圖片/梁鵬威攝）

除夕煙花滙演因大埔宏福苑火災取消

去年1月30日蛇年初二的農曆新年維港賀歲煙花匯演，維港兩岸有逾25.9萬人觀賞，惟2025年除夕（12月31日）煙花滙演，受大埔宏福苑火災影響而取消。

當時旅發局改為中環遮打道行人專用區舉行跨年倒數活動，8幢大廈外牆以光影匯表演迎接2026年。

旅發局2025年12月31日除夕晚上在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，一早有大排市民及遊客到場等候觀看。（資料圖片/鄭子峰攝）

馬會支持新春馬年活動 廣州上海同時辦無人機匯演

馬年即將來臨，香港賽馬會今日（16日）表示，農曆新年一直是香港節慶的亮點，吸引成千上萬的旅客，將支持新春馬年系列活動的舉行，包括：

2月17日（大年初一）：



馬會再次參與「新春國際匯演之夜」，馬會馬術騎手、亞洲錦標賽獎牌得主林立信及騎師黃寶妮，將現身馬會花車上，為市民送上新春祝福。

2月18日（大年初二）：



馬會首次獨家贊助馬年煙花匯演，呈獻「馬到功成耀香江」，歷時23分鐘合共8幕，將糅合駿馬元素及吉祥符號，在維多利亞港上空綻放，寓意新一年繁榮昌盛、馬到功成。

另外馬會同時支持於廣州從化及上海舉行的無人機匯演迎接馬年。

2月19日（大年初三）：



2026馬年賽馬日在沙田馬場舉行連串賽事及活動，與市民及旅客迎新禧接馬年。

農曆新年賀歲煙花匯演「馬到功成耀香江」將如常在大年初二（2月18日）上演，由香港賽馬會首次獨家贊助。（黃寶瑩攝）

2025年10月1日維港煙花。（資料圖片/鄭子峰攝）

發放31,888枚煙花 預算逾1900萬元

港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，有新春煙花匯演共發放31,888枚煙花，整體預算逾1,900萬元，規模達850米寬、250米高，維港兩岸都是最佳觀賞點。

他又指，煙花發射點座落在灣仔會展對開350米海面，由3艘躉船及6艘浮船組成，一字排開，載有4,200公斤火藥。

港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，新春煙花匯演共發放31,888枚煙花，整體預算逾1,900萬元，規模達850米寬、250米高，維港兩岸都是最佳觀賞點。（黃寶瑩攝）

前奏



煙花匯演開始前數分鐘，維港上空將綻放代表馬會的「HKJC」及「WIN」字樣的煙花。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演前奏。（黃寶瑩攝）

第一幕：駿馬啟程



炮竹聲響起送別舊歲，15秒高密度的開幕煙花在維港上空綻放，禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的磅礡氣勢，突顯馬年昂然起步的力量，為整個煙花匯演揭開精彩的序幕。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第一幕：駿馬啟程。（黃寶瑩攝）

第二幕：共慶新春



維港上空綻放「8」字型禮花彈與「金元寶」造型煙花，寓意財源廣進。煙花如金雨灑滿香江，祝願全港市民在馬年家肥屋潤、丁財兩旺，一同迎接新氣象。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第二幕：共慶新春。（黃寶瑩攝）

第三幕：躍馬騰飛



「躍馬騰飛」將賽馬場景搬上夜空，以「馬蹄鐵」 造型禮花彈帶來高空追逐的效果，營造萬馬奔騰及馬蹄疾響的視覺節奏。低空追逐煙花與「WIN」字樣呼應，象徵馬年旗開得勝。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第三幕：躍馬騰飛。（黃寶瑩攝）

第四幕：和諧願景



星光般的「游星」禮花彈緩緩劃過維港上空，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。最後高空綻放「吉」字煙花，為馬年的香港送上吉祥祝福。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第四幕：和諧願景。（黃寶瑩攝）

第五幕：春滿香江



主題為春意盎然，綠色系煙花在維港上空層層展開，彷彿馬蹄踏過草原，喚醒一片新綠與生機。間中綻放的「彩色小花」禮花彈，如百花在馬年春風中競相綻放。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第五幕：春滿香江。（黃寶瑩攝）

第六幕：靈巧逐夢



維港化身成為馬年慶典的空中舞池，「七彩變幻球」與多重圓形禮花彈，如水晶球般在高空旋轉躍動，帶動熱鬧歡騰的節奏。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第六幕：靈巧逐夢。（黃寶瑩攝）

第七幕：同創未來



以滿天心形禮花彈展現市民對香港的深情，象徵大家同心同德，在馬年攜手奔向更美好的明天。交錯綻放的煙花寓意你我共同參與，各界攜手合作共贏。

香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第七幕：同創未來。（黃寶瑩攝）

第八幕：馬到功成



壓軸一幕「馬到功成」以澎湃的煙花，將馬年的匯演推到高潮，大型「錦冠」禮花彈在維港上空展開，營造功成圓滿的磅礡氣勢。最後以「龍蛋」與高頻率及大密度的連環煙花震撼夜空作結。