馬會環遊八角回收及生態旅遊教育計劃今啟動　推動沙頭角廢物回收

香港賽馬會慈善信託基金捐助、由無止橋慈善基金主辦的「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育計劃」今日（7日）啟動。該計劃同時設立「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育中心」，作為統籌沙頭角及鄰近村落回收物處理工作的樞紐，全面提升該區的廢物分類及回收效率，計劃為期3年。



馬會表示，隨着沙頭角禁區逐步開放，當地豐富的生態資源吸引不少遊客到訪，包括附近的7個村落：荔枝窩、梅子林、蛤塘、谷埔、榕樹凹、鴨洲和吉澳。有見社區對廢物

管理的需求日益增加，新中心將鼓勵居民從源頭減廢、積極參與回收，同時加強教

育，從而有效減少區內整體廢物量。

計劃啟動禮今日舉行，環境及生態局副局長黃淑嫻、馬會董事陳智思、無止橋慈善基金主席黃錦星亦有到場。陳智思致辭時表示，計劃將於香港偏遠鄉郊建立首個具系統性、且貼近社區需求的回收網絡，期望能令沙頭角一帶成為可持續鄉郊的模範，為香港其他鄉郊地區提供可借鑒的模式。

計劃已培訓超過40名「環」遊大使，透過導賞團、工作坊及村落外展活動，鼓勵居民及區內遊客守護這片珍貴的自然生態及文化景觀。計劃預計於三年內培訓共150名「環」遊大使及帶動近31萬人參與相關活動。