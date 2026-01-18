十五運會｜馬會辦香港獎牌運動員賽馬日　發放1147萬獎勵奪牌選手

香港運動員在去年第十五屆全運會取得歷史突破，獲9金2銀8銅，刷新金牌及獎牌總數紀錄。為慶祝香港運動員取得歷屆最佳成績，香港賽馬會聯同香港體育學院今（18日）舉辦十五運會香港獎牌運動員賽馬日，並在賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒贈儀式上，向獎牌運動員頒發超過1,147萬元現金獎勵。其中，單車運動員李思穎共獲225萬港元現金獎勵，而游泳運動員何詩蓓則獲180萬港元現金獎勵。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左五）、馬會行政總裁應家柏 （左四）、馬會公司事務執行總監譚志源（右六） 與一眾港隊運動員一同欣賞「十五運會香港獎牌運動員盃」賽事。（馬會提供圖片）

政務司司長陳國基（左六）、賽馬會主席廖長江（左七）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左八）、賽馬會行政總裁應家柏（左五） 、港協暨奧委會會長霍震霆（右五）、體育學院主席鄧竟成（左四），連同馬會董事、香港運動員代表及其他嘉賓，在「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式上合照。（馬會提供圖片）

香港運動員今屆奪得9金2銀8銅，當中，擊劍、七人制橄欖球、帆船及游泳項目更取得歷史首金。來自七個體育項目共37名運動員憑著優秀表現獲頒發現金獎勵。

香港賽馬會聯同香港體育學院今日（18日）舉辦十五運會香港獎牌運動員賽馬日。由「女車神」李思穎持香港區旗入場，「香港飛魚」何詩蓓緊隨其後。（體育學院提供圖片）

「女車神」李思穎奪三金 獲225萬元現金獎勵

單車運動員李思穎成功衛冕女子公路自行車個人賽，並勇奪三金，獲得共225萬港現金獎勵。她分享指，巴黎奧運表現失準令她倍感壓力，但教練和隊友始終相信她，她感謝政府及社會各界對運動員的支持，亦衷心感謝體院及馬會透過計劃給予運動員鼓勵。

「香港飛魚」何詩蓓獲兩金兩銅 得180萬元現金獎勵

游泳運動員何詩蓓於主項自由泳率先勇奪兩金，及後在兩場緊接的決賽中再添兩面銅牌，獲得共180萬港元現金獎勵。她表示，非常榮幸能在我首個全國運動會與教練一同站上頒獎台。她說經歷背傷，「這次賽事對我而言象徵著一個有力的開始。」

香港賽馬會聯同香港體育學院今日（18日）舉辦十五運會香港獎牌運動員賽馬日。（體育學院提供圖片）

政務司司長陳國基在致辭時表示，香港特區派出歷來陣容最龐大的代表團參與今屆全運會，展現了運動員出色的競技水平和拼搏精神，更創下了香港特區參加全運會的最佳成績。他感謝馬會一直積極支持本地體育發展，並指馬會作為全運會香港賽區的唯一「合作伙伴」，除了慷慨贊助支持香港賽區籌辦賽事，更派出約100名義工參與，協助賽事順利進行，貢獻良多。

馬會主席廖長江表示，每當見到港隊健兒全力以赴，展示堅毅不撓的香港精神，都深受鼓舞。他指，十五運會首次由粵港澳三地攜手承辦，標誌著香港體育發展的里程碑；馬會積極在不同層面推動體育發展，並將繼續聯同香港特區政府及社會各界，延續全運會的成功經驗。

政務司司長陳國基（前左七）、賽馬會主席廖長江（前左八）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前左九）、港協暨奧委會會長霍震霆（前左十）和馬會董事，以及運動員李思穎（右四）、梁穎儀（右三）、張家朗（古二）和蔡俊彥（右一），與是日重點賽事「十五運會香港獎牌運動員盃」的勝出代表合照。（馬會提供圖片）

馬會主席廖長江表示，很高興透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向在十五運會取得佳績的運動員發放獎金。（馬會提供圖片）

馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」發放8700萬現金獎勵

馬會贊助體院於2023年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞洲殘疾人運動會、世界大學生運動會、全國運動會及殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。至今馬會已透過計劃發放超過8,700萬港元現金獎勵。