國際馬術盛典｜馬會青少年馬術隊王嘉莉在亞洲青年挑戰賽奪冠軍

一連三天在亞洲國際博覽館舉行的浪琴香港國際馬術盛典，今天（2月1日）結束。壓軸的五星國際場地障礙賽「浪琴大獎賽」，最終由法國騎手 Roger Yves Bost勝出。今年首度舉行的「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，讓來自亞洲的年輕馬術騎手有機會在國際頂級賽場上一展實力，馬會青少年馬術隊成員王嘉莉和其拍檔馬匹「Little Lady van’t Eigenlo」 代表香港榮獲冠軍。



「馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART）的退役馬匹，參與盛典中的香港賽馬會樂韻騎乘馬術表演。（馬會提供圖片）

浪琴香港國際馬術盛典獲列入「M」品牌國際體育盛事，連續第二年在港舉行。馬會表示，眾多國際頂尖騎手、以及來自亞洲及本地的年輕騎手，呈獻世界級場地障礙賽及馬術表演，進一步鞏固香港在國際馬術界的地位。

賽馬會主席廖長江（左一）文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）、賽馬會副主席兼浪琴香港國際馬術盛典主席及香港馬術總會會長黃嘉純（右一）頒獎予勝出雪特蘭小馬大賽的騎手。（馬會提供圖片）

賽馬會主席廖長江（左）與副主席兼浪琴香港國際馬術盛典主席黃嘉純（右）頒獎予勝出五星國際場地障礙賽「浪琴大獎賽」的法國騎手 Roger Yves Bost。（馬會提供圖片）

盛典的另一亮點是雪特蘭小馬大賽。（馬會提供圖片）

馬會為為活動提供馬匹運送、馬房管理等技術支援

馬會指出，馬術講求「人馬合一」，馬會視盛典為馬年系列活動的「頭炮」，藉此頌讚這份人馬之間的深厚情誼，而馬年對馬會而言別具意義。

馬會表示，作為盛典的策略夥伴，馬會為活動提供馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。此外，為向公眾推廣馬術運動及欣賞人與馬匹的聯繫與情誼，馬會支持不同青年及基層團體進場觀賽。

馬會青少年馬術隊成員王嘉莉奪得「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」總冠軍。（馬會提供圖片）

馬會青少年馬術隊成員施啟奧奪得「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」季軍。（馬會提供圖片）

一眾參與「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」的青少年騎手合照。（馬會提供圖片）

Ian陳卓賢在場內作現場演出 羅淑佩出席頒獎禮

馬會在場內設互動攤位，提高觀眾對馬運動的認識，並有機會與馬會騎師及騎手會面。MIRROR成員Ian陳卓賢亦在馬會攤位與觀眾會面，並在場內作現場演出，將賽事的熱烈氣氛繼續延伸。Ian粉絲文化體育及旅遊局局長羅淑佩都有出席頒獎禮。

MIRROR成員陳卓賢在馬會攤位與觀眾會面，並在場內作現場演出。（馬會提供圖片）

去年於國際馬聯亞洲錦標賽勇奪獎牌的香港馬術隊在盛典亮相，賽馬會行政總裁應家柏（右）與他們見面。（馬會提供圖片）

馬會義工隊帶領不同青年及基層團體進場觀賞馬術賽事。（馬會供圖片）

馬會表示，多年來致力推動馬術運動的發展，從培訓退役賽駒投入馬術運動，至營運公眾騎術學校，以及為大型馬術賽事提供技術、顧問及運送支援，包括2008年北京奧運會及殘疾人奧運會、2010年廣州亞運會、2022年杭州亞運會，以及去年由粵港澳三地共同承辦的第十五屆全運會，足見馬會在本港和大灣區推動馬運動發展的長期貢獻。