賽馬會自然保育中心開幕　強化嘉道理農場暨植物園保育教育能力

「賽馬會自然保育中心」位於大埔的嘉道理農場暨植物園，於周三（1月21日）正式開幕。該中心由香港賽馬會慈善信託基金捐助1億3,000萬元興建，將成為環境保育、推動可持續生活及自然教育的重要基地，並進一步強化嘉道理農場暨植物園在保護本地生物多樣性的角色。



圖為2026年1月21日，「賽馬會自然保育中心」開幕典禮。主禮嘉賓包括香港特別行政區政府政務司司長陳國基(左二)、香港賽馬會副主席黃嘉純(右二)、嘉道理農場暨植物園主席麥哥利(右一)，以及米高嘉道理爵士(左一)。（香港賽馬會圖片）

圖為2026年1月21日，「賽馬會自然保育中心」開幕典禮，馬會副主席黃嘉純致辭。（香港賽馬會圖片）

政務司司長陳國基、香港賽馬會副主席黃嘉純、嘉道理農場暨植物園主席麥哥利，以及米高嘉道理爵士為開幕典禮主禮。馬會副主席黃嘉純表示，可持續發展是香港賽馬會慈善信託基金的九項策略範疇之一，而對「賽馬會自然保育中心」的捐助，體現了馬會對可持續發展及構建宜居香港的承擔。

圖為2026年1月21日，眾嘉賓參觀「賽馬會自然保育中心」。（香港賽馬會圖片）

「賽馬會自然保育中心」進一步強化園區在本地自然保護方面的角色。 （香港賽馬會圖片）

樓高5層取代舊保育大樓 料每年接待逾4.2萬名訪客

「賽馬會自然保育中心」取代早於1960年代落成的舊保育大樓，加強嘉道理農場暨植物園在保育教育方面的能力。新中心樓高五層，設有多用途活動室及天台花園，可供公眾教育用途，包括舉辦展覽、體驗活動、導賞團、工作坊及國際交流活動等，預計每年將接待逾42,000名訪客。

該中心設置了多項環保節能裝置，包括自然採光、安裝低輻射玻璃及太陽能供熱系統等，並成功取得綠建環評新建建築暫定金級標準。中心的建築設計更與地勢融和，其中個別樓層設計成梯田形狀，更好與附近的山坡融為一體。此外，中心亦採納多項自然有善的設計，包括安裝防止鳥撞玻璃及添設人工雀巢等。