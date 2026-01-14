宏福苑火災｜立法會辯論災後支援議案　無議員表態支持原址重建

新一屆立法會首次大會今日（14日）開會，討論由政務司司長陳國基動議《有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案》。一眾議員都爭取機會表達意見，最高峰有85人「撳掣」等候發言。各人主要聚焦災民短中長期安置以及火災後續調查和規管，包括樓宇管理和維修工程、圍標、法團問題。



擔任火災「應急住宿安排工作組」組長的財政司副司長黃偉綸發言時表示，原址重建相較其他安置選項耗時「相當漫長」，挑戰相當大。多名議員發言時反對原址重建，原因亦是需時太長。與此同時，不少人表態支持原區重建，但無人表明支持原址重建。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，行政長官李家超出席。（鄭子峰攝）

無議員表態支持原址重建

西九新動力梁文廣認為重建時間長，實際會造成困擾。他建議參考房委會居屋早年彈性折扣，為災民提供市價7折的房屋外，還可以額外提供市價3折房屋，協助他們購買資助出售單位。第二是可以建立代繳參加機制，若居民的補償未足夠買心儀的全新或二手的資助出售單位，政府可以暫時為居民繳付樓價差額。

西九新動力梁文廣。（直播截圖）

陳家珮冀市政府提供單位圖則、尺寸

選委界新民黨陳家珮認為，政府透過問卷收集災民意見，包括對政府收購業權、「樓換樓」、資助房屋、大埔原區安置的意見，不過居民最在意的是安排是否公平和符合需要，亦有人擔心換樓後生活質素改變，故政府要加強解說工作。對於房屋局局長何永賢提出，大埔頌雅路西選址重建的住宅地盤項目，預計第一期大約900個單位在2029年下半年入伙，陳家珮希望政府可以有單位圖則、尺寸等資料，令災民知道如何選擇，強調原宏福苑大部分戶型良好。

新民黨陳家珮。（直播截圖）

何君堯倡災民優先揀樓 形容法團為「小特區」

選委界何君堯認為首先應讓1900戶安居樂業，房屋資源中要災民優先，「無論白表、綠表乜表都好，俾災民優先揀」，未來如何重建宏福苑再慢慢說。

何君堯又表示，儘管民政及青年事務局長麥美娟「做得好」，但「民政事務生仔唔睇仔、唔養仔」，他形容業主立案法團為「小特區」，手握拿着地皮和錢，建議要一個法團一個律師，未來要有合規認證。

工聯會鄧家彪則建議考慮授權書有權出席，但無權投票，令到業主大會重要性或投票更加莊嚴。

黃浩明倡法定賠償外增加補助金額

地產及建造界議員黃浩明認為私人發展商收購宏福苑再重建「絕不可能」，因住戶數目多需補地價，亦對不幸事件有所顧忌。對於不願意搬離的居民和政府要購買業權的選項，如果沒有補助，居民只能選擇二手居屋，政府要在法定賠償上加上一些補助金額，但涉及公帑的補助金額相當龐大，必須要經過社會充分討論先可以落實。

地產及建造業議員黃浩明。（直播截圖）

范駿華籲四方面改革樓宇管理維修

選委界范駿華表示，樓宇管理維修關乎市民生命財產安全，當務之急是進行根本性改革，雖然已經成立獨立委員會徹查，但仍有幾個方面需要修正。一是嚴禁工地使用易燃或不合阻延規格的物料；二是在工地劃出防火區，嚴格指定可以進行明火工序的範圍；三是列明大型樓宇維修工程，要預留符合消防規範的足夠的防火空間；四是及早做好樓宇維修工程的風險管理。

選委會議員范駿華。（直播截圖）

陳曉峰籲圍標列為刑事罪行

法律界陳曉峰討論圍標問題，指圍標目前在本港競爭條例中被列為嚴重反競爭行為，面臨罰款和取消董事會資格，但內地、英國、美國都對圍標設有監禁刑罰。他促請政府將圍標行為列為刑事罪行。

法律界議員陳曉峰。（直播截圖）

陳祖恆指跨部門協作落實情況不理想

紡織及製衣界陳祖恒認為，跨部門協作落實情況未如理想。他指在跨部門協作方面，去年7月申訴專員提交立法會的文件上，已經歸納出四點︰包括協助部門釐清權責、協助部門理解問題的癥結所在、促成部門就事件直接溝通，採取聯合行動，以及促成部門互相分享資訊和經驗。其中申訴專員對當年效率促進辦公室的建議，值得政府參考，包括就重複出現權責爭議的個案，制定機制及工作指引，將上呈政府高層架構處理的工作恆常化和制度化，以便更有系統適當地去解決市民的困難。