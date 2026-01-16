卓永興：如揀原址重建　延租津10年將耗盡基金 　公帑支援須慎思

大埔宏福苑火災後，政府成立了「大埔宏福苑援助基金」，政務司副司長卓永興接受報章訪問時表示，基金總額已達44億元，當中12億元用於11項緊急援助計劃，剩餘的32億元將用於宏福苑居民的長期居住方案，包括收購業權。



至於租金補助設兩年期，卓永興指政府正考慮延長補助期限，如兩年後政府會盡力支援；如因有人選擇原址重建方案，等候安置需時10年，如補助發放10年，即每戶花150萬，屆時基金所剩無幾，只能由公帑支援房屋重建、收購業權，除考慮居民需求，也要考慮人個社會意見，政府須審慎處理。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，政務司副司長卓永興發言。（鄭子峰攝）

宏福苑支援基金尚有32億元結餘

卓永興接受《大公報》訪問時表示，「大埔宏福苑援助基金」有3億元為政府的啟動資金，截至1月15日，對外籌集的金額已有41億元，所有資金目前已經入賬。而截至上月18日，政府已推出了11項緊急援助計劃，承擔額達12億元，基金仍有32億元結餘。

政府早前宣布，將向每位宏福苑業主提供為期兩年的租金補助，總額達30萬元。卓永興指12億元中，有6億元用於租金補助，宏福苑共有1984伙，已有1868戶業主領取首期補助，人數應會再增加。部份業主因姓名與土地註冊處紀錄不一致，如業主已去世，單位由子女居住等，需辦理更名手續後才能領取補助，但此類個案不多。

大埔宏福苑五級火後情況。（資料圖片）

基金「唔係搣得好耐」 須謹慎評估

卓永興續指，由於一些安置方案的完成日期超出兩年津貼期限，政府正在考慮延長補助期限，但他說基金「都唔係搣得好耐」，需謹慎評估。他強調，政府採取兩年的租金補助措施，是因為單純提供緊急住宿單位未必符合每個家庭的需求。他表示，補助透過「一戶一社工」上報的方式自動發放，業主自行決定如何使用補助，毋須提供租約或租單等證明，可有最大彈性。

卓永興又提到，租金補助將分為四期發放，如果居民在下一期發放之前已接受政府的長期居住方案並有了永久居所，則不會獲發下一期的租金補助。他強調，這種做法是為了幫助居民重建家園，確保公平性，「政府的初衷是幫助居民重建家園，既然家園已經重建，也搬入了新家，就沒有理由再繼續領取租金補助」。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

延長租津多兩年 政府會盡量支援 倘多十年則要認真考慮

近日有居民反映指大埔區內私樓租金上漲，每月12500元的租金補助不足以支付租金，卓永興認為這是現實問題，他擔心如果政府將租金補助設高，可能會令業主提高租金，增加基金支出。他強調，政府在提供支援時，除了考慮居民的需求，還需考慮整個社會的接受程度。

租金補助目前維持兩年，居民在獲得長遠安置前，津貼可否再延長多兩年，卓永興表示，兩年後，政府也會盡量提供支援，但若果選擇原址重建，需要等候10年，政府需要認真考慮。他指，除了考慮居民需求，也要考慮整個香港社會的意見，審慎處理。

他舉例，如果再延長發放多兩年租金補助，可能會牽涉到額外的6億元承擔，屆時基金只剩下26億元用於日後的長遠居住方案，但基金餘額不足夠，政府必須給予更大投入。如按發放10年計算，一戶就要花150萬元，屆時基金已所剩無幾，「日後收購業權、重建房屋的錢又從哪裏來呢？只能由政府出，但政府的錢即是公帑，其實是市民的錢。社會大眾是否普遍接受這種做法呢？」

另外，卓永興提到，目前有3600名居民入住過渡性房屋，另有700多人住在酒店或青年宿舍。他指，政府希望居住青年宿舍的居民本月底前搬離，騰出資源給有需要的青年。