辦年貨注意！百佳、惠康、萬寧、屈臣氏今推88折優惠　一文睇詳情

本港市道淡靜，為刺激消費，不少商戶都各施其法，推動消費。其中百佳、惠康、萬寧、屈臣氏等4間超市零售商今日（7日）門市及網店不約而同推出88折優惠。農曆新年將至，市民正好可添購賀年應節物品慳一筆，即睇優惠條款。



百佳超級市場。（資料圖片）

百佳

易賞錢會員到百佳及旗下超市品牌入貨，買滿168元享全單88折優惠，毋須使用優惠券及可享折扣金額無上限。

PNS網購買滿$880輸入優惠碼CNYBUY92可享92折，滿1200元輸入優惠碼CNYBUY88可享88折，最高可享250元優惠。

優惠不可與月月賞及其他優惠同時使用。優惠不適用於購買禮券/電子禮券、初生嬰兒奶粉、香煙、電話卡／儲值卡／禮品卡、食物禮券、百佳食物卡及寄賣櫃位的交易等。不適用於網購店取的消費。

惠康

2月7日於惠康門市買滿128元即享92折及獲10元現金券，買滿元188享88折，折扣金額無上限。

2月7日至8日於網店買滿$888享88折。優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用

優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。優惠不適用於7-11及店外展銷場、任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭等。

萬寧

萬寧門市及官網全場88折，沒有消費門檻。官網輸入優惠碼「26FEBHH」可享優惠。

於此優惠日及時段，不能使用任何萬寧現金優惠劵。優惠不適用於購買萬寧禮劵、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品及換購價產品、無折扣貨品、會員積分及印花活動換購品等。

屈臣氏

易賞錢會員於屈臣氏門市及網店購物享全場88折，沒有消費門檻。官網輸入優惠碼「12OFF」可享優惠；買滿388元送80元屈臣氏利是，包括1張50元優惠券及1張30元優惠券。頭髮護理產品、護膚/美妝產品、中西藥產品，及健康產品買滿指定金額，可獲優惠券。

優惠期間所有屈臣氏現金優惠券暫停使用。優惠不適用於購買禮券、易賞錢會員感謝賞推廣、火熱搶、無額外折扣貨品、新會員優惠價產品、體檢及疫苗計劃、啟泰專櫃、中醫藥服務、視像診症服務、營養諮詢服務、處方產品、訂購計劃、預購產品、商戶直送商品(包括電子兌換券)、$1瘋狂大激搶產品。