元朗58年老字號「國記粥店」光榮結業　熟客唏噓︰失去咗先珍惜

【結業潮／國記粥店／餐飲業】再有老字號粥店結業。早於1968年創立的「國記粥店」屹立元朗逾半世紀，今日（31日）最後營業，不少熟客特意光顧並與老闆拍照留念。年逾九旬的老闆鄭先生表示，年紀老邁是時候光榮退休，同時不願子女辛苦接手，因此作出結業的決定。「飲食業辛苦，日日朝早3點幾開始做，做10幾個鐘，年輕人唔洗咁辛苦，可以做自己歡喜嘅職業或生意。」



有熟客自小光顧感到十分唏噓及惋惜，認為老闆熬製的粥品與別不同，帶有些許瑤柱的味道，並感謝國記多年來為街坊的付出。「平時覺得平平無奇嘅嘢，會覺得冇咩，當失去咗你先至會去珍惜。」



屹立元朗逾半世紀的老牌粥店「國記粥店」2026年1月31日結業，老闆鄭先生與子女在店門前影相留念。（吳美松攝）

屹立元朗逾半世紀的老牌粥店「國記粥店」2026年1月31日結業，不少街坊感到不捨，特意光顧留念。（吳美松攝）

國記粥店1968年創立 結業拉閘後零星街坊不願離開

老字號「國記粥店」早於1968年創立，為元朗區首間非大排檔式的粥店，惟近日突然在網上宣布月底結業，店外更掛上「國記光榮退休多謝坊支持58年」的紅色橫額，不少街坊感到不捨，特意光顧留念。

至今日（31日）下午約5時15分，國記正式拉閘告別街坊，結束長達58年的歷史。有零星熟客及街坊不願離開，在店外與老闆打招呼及拍照留念。

「國記粥店」創立於1968年。（吳美松攝）

「國記粥店」為元朗區首間非大排檔式的粥店。（吳美松攝）

店主91歲光榮退休 指餐飲業辛勞不願子女接手

老闆鄭伯伯今年91歲，經營粥店近60年，他解釋結業的主因是自身年紀老邁，認為是時候光榮退休，也不希望子女接手加入辛勞的餐飲業。

做飲食業辛苦，日日朝早3點幾開始做，做10幾個鐘，年輕人有讀書，唔使咁辛苦，可以做自己歡喜嘅職業或生意。 國記粥店老闆鄭伯伯

老闆鄭伯伯今年91歲，認為是時候光榮退休，也不希望子女接手加入辛勞的餐飲業。（吳美松攝）

談開店經歷︰成功因街坊認為我哋粥品快靚正

鄭伯伯憶述開店經歷指，「初時經營好辛苦，無生意，托賴後來做得成功，街坊認為我哋嘅粥品快靚正」，從此逐漸吸引愈來愈多人幫襯。

經營數十載，結業會否感到不捨？鄭伯伯稱，「沒有捨唔捨得，人客反而唔捨得粉絲反而捨唔得」。在旁的鄭夫人笑言，「佢今日（同街坊）影相都影成日」。

屹立元朗逾半世紀的老牌粥店「國記粥店」2026年1月31日結業。（國記粥店圖片）

熟客自小光顧感唏噓︰失去咗先至會去珍惜

熟客范先生搬離元朗區數年，今日才得知國記結業的消息，對粥店在香港日漸式微，感到十分唏噓及惋惜。他表示自小光顧國記，每次生病都會到店吃粥，讓身體恢復健康，並認為老闆熬製的粥品與別不同，帶有些許瑤柱的味道，因此感謝國記多年來為街坊的付出。

白粥有啲瑤柱嘅味道喺入面，細個係食到呢啲味道……平時覺得平平無奇嘅嘢，會覺得冇咩，當失去咗你先至會去珍惜。 國記粥品熟客范先生

近年本港多間知名粥店先後結業 包括海皇粥店及添財記等

翻查資料，近年多間粥舖結業，例如業界代表的海皇粥店已在去年全線結業，也有逾70年歷史的周潤發愛店添財記、方力申愛店海景粥店，以及被喻為太古城上班族飯堂的華昌粥麵等。