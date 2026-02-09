國泰80周年｜推全新社區計劃及合作項目　料惠及8萬人

國泰今年迎來80周年誌慶，周日（8日）宣布一連串全新的社區計劃及合作項目，進一步深化為社區帶來正面影響的承諾。是次公布亦適逢國泰旗艦青少年發展項目「飛躍理想計劃」（I Can Fly） 今年首個連續兩日的「航空探索家體驗日」（Aviation Explorer Day）同步舉行。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩（右二）歡迎社會福利署署長杜永恒（左二）擔任是次活動的主禮嘉賓。（國泰航空圖片）

宣布成為「橄欖成長基金」及「牽手香港」合作夥伴

國泰宣布，今年將透過更全面的社區計劃，涵蓋青少年發展、體育以及藝術與文化三大範疇，預計惠及超過80,000萬名市民。

國泰率先宣布成為「橄欖成長基金」（Rugby For Good）及「牽手香港」（HandsOn Hong Kong）兩間機構的全新合作夥伴，攜手展開新的社區項目。活動由國泰顧客及商務總裁劉凱詩主持，並邀得社會福利署署長杜永恒為主禮嘉賓，更有多位非牟利組織代表應邀出席。

社會福利署署長杜永恒（左四）、國泰顧客及商務總裁劉凱詩（左五）、「牽手香港」香港執行總監唐韻芝（左二）、「橄欖成長基金」行政總裁周思豪（右四），以及循道衛理觀塘社會服務處總幹事蔣志恒（右二）連同一眾國泰嘉賓及義工台上合照留念。（國泰航空圖片）

鼓勵中小學生建立健康生活方式 支援不同義工項目

國泰將聯同「橄欖成長基金」推出國泰躍動同行計劃（Cathay GET, SET, MOVE），透過一系列欖球活動，鼓勵中小學生建立身心健康的生活方式。

同時，與「牽手香港」則會攜手全年支援本地慈善機構的不同義工項目，鼓勵更多市民以及國泰義工親身投入，一起服務社區。

「國泰飛躍理想計劃」啟動 以「航空探索家體驗日」揭序幕

除了公布全新的合作夥伴外，同日的活動標誌着2026年度的「國泰飛躍理想計劃」（I CAN FLY）亦正式啟動，並以本年度首個於周末舉行一連兩日的「航空探索家體驗日」為連串以航空為主題的活動揭開序幕。

體驗日活動在「共創明『Teen』計劃」和多間合作夥伴的支持下，共有800名同學參加，同學能參觀國泰城、參與分享環節，並與國泰機師、機艙服務員及職員互動交流。這些體驗不僅讓同學了解航空業多元化的職業發展路向，更期望能啟發他們探索未來在航空業的無限可能。

國泰今年會透過「飛躍理想計劃」推出一系列以「教育、發掘、探索」為核心的活動，當中包括全年舉辦3個周末的「航空探索家體驗日」；於7月與8月會舉辦「飛躍理想青年學院」，安排學生分別在香港、內地和阿德萊德展開沉浸式的航空學習之旅；以及於9月、國泰生日的月分，舉辦「空中之旅」。

「飛躍理想計劃」是國泰推動青少年發展的旗艦項目，自2003年推出至今已培育了超過4,400名學員，當中不少畢業學員已投身航空業，成效斐然。