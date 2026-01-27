國泰首屆校際航空問答挑戰盃　屯門宣道會陳瑞芝紀念中學奪冠軍

國泰航空周日（25日）舉辦「第一屆國泰校際航空問答挑戰盃」（CISACC），最終由屯門宣道會陳瑞芝紀念中學奪得冠軍，隊員可參加國泰飛躍理想青年學院前往澳洲阿德萊德的航空之旅，他們形容猶如一場夢想成真的經歷， 非常期待往後的各樣航空體驗。國泰表示，計劃將比賽擴展至整個大灣區，激發更多學生建立遠大目標。



國泰於去年6月與香港青年航空學會推出網上問答遊戲平台「AeroQuiz」，提升公眾的航空知識，共吸引760人參加，當中包括200多名來自90家中學的學生。

活動設有中學專屬組別，獲得最高平均分數的前16所學校，參加「第一屆國泰校際航空問答挑戰盃」。賽事於西九文化區香港故宮文化博物館進行，先分為四組進行分組賽，各有四所學校參加，每組首名隊伍可以晉級決賽。

其餘隊伍則轉戰碟賽，參賽隊伍須於指定時間內製造一架飛機模型，以考驗參加學生在STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）方面的能力，評審會考慮其性能、幾何及結構、機身塗裝和團隊合作評分。

最終由宣道會陳瑞芝紀念中學成為首屆冠軍。隊員可參加國泰飛躍理想青年學院前往阿德萊德的航空之旅，進一步從不同角度認識航空業及進行文化交流。他們表示，能夠奪得冠軍，感到非常興奮和鼓舞，更感覺一直以來的努力獲得成果，「猶如一場夢想成真的經歷。 非常期待往後的各樣航空體驗，從不同角度探索航空領域，開拓視野。」

亞軍及季軍的隊伍亦可獲得航空主題奬品，包括國泰航空網絡任何亞洲航點的來回機票，以及模擬駕駛艙體驗，而頭三名隊伍更可優先成為下一屆國泰飛躍理想青年學院的學員。此外，聖約瑟書院榮獲「第一屆國泰校際航空問答挑戰盃」碟賽的冠軍。

挑戰盃由國泰顧客及商務總裁劉凱詩主持。她致辭時表示，推動青少年發展是國泰重點之一，透過AeroQuiz和問答挑戰盃等活動，使航空教育更具趣味、普及和具啟發性，為青年人提供建立自信、開拓視野、追尋理想的成長平台。

她表示，計劃將比賽擴展至整個大灣區，激發更多學生建立遠大目標。「每年參賽亦可成為他們未來投身航空業的第一步。我期待見證眾多未來的領袖，透過這平台振翅高飛，為鞏固香港的國際航空樞紐地位作出貢獻。」

主禮嘉賓、民航處飛行標準總監黃景輝機長致辭時表示，多年來，民航處一直與本地航空公司、政府飛行服務隊、培訓機構、航空青年團體、青年航空學會等機構緊密合作，透過多元培訓課程，培育飛行、工程、維修及航空管理等範疇的人才。他指挑戰盃正正為年青人提供一個寶貴的平台，讓學生透過閱讀及互動問答，加深對航空業的認識，為日後投身民航業奠下基礎。

