綠在區區｜回收環保站、便利點等年廿九提早收爐　年初一至三停運

環保署今日（9日）公布「綠在區區」維持正常回收服務至年廿八（15日）；年初一至年初三（17至19日），所有「回收環保站」、「回收便利點」和「回收流動點」暫停服務。所有「綠在區區」設施會在年初四（20日）恢復正常服務。



「綠在區區」設施。（資料圖片／黃浩謙攝）

環保署指，為便利市民回收農曆新年前進行大掃除所產生的回收物，所有「綠在區區」設施會維持正常回收服務至年廿八（15日）。年廿九（16日）至年初四（20日）各「綠在區區」設施將作出以下安排：

年廿九（16日）：設於街市內的「綠在香港仔」及「綠在聯和墟」於晚上六時停止服務，其餘「回收便利點」於晚上七時停止服務，所有晚間營運的「回收流動點」暫停服務；



年初一至年初三（17至19日）：所有「回收環保站」、「回收便利點」和「回收流動點」暫停服務；



年初四（20日）：所有「綠在區區」設施恢復正常服務。



休業期間 回收物可放進自助回收籠車或回收投口

在「回收便利點」休業期間，市民仍可將回收物放進部分便利點門外設置的自助回收籠車或回收投口，但不設綠綠賞積分服務。當自助回收設施已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。便利點的營辦團體會每日定時檢視自助回收設施的情況，並會按需要清理裏面的回收物。此外，在「回收環保站」休業期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。

發言人強調，環保署已和相關營辦團體商討，加強在農曆新年假期休業期間監察各回收點外的情況，包括使用閉路電視及定時巡查；若有需要時，會盡快派員清理回收物。至於廚餘回收方面，市民可繼續使用智能廚餘回收桶，並如常賺取綠綠賞積分。

各「綠在區區」設施在農曆新年期間的營運時間和其他資料可瀏覽網站，以及有關設施的Facebook專頁。