生育選擇題｜90後夫婦寧富養毛孩成家　拒生下一代承受壓力

28歲的美容師梁太，5年前跟丈夫結婚。與許多女生一樣，她曾幻想跟丈夫生兒育女，組建家庭。但昂貴的生育開支、有限的居住空間、以及競爭激烈的教育環境，最終打消她的念頭。不想成為「樓奴」或「怪獸家長」，他們選擇養育一貓一狗，寧花費數萬元帶寵物遊日，享受另類家庭樂，也不希望在不明朗的社會環境中，讓下一代出來承受壓力。



梁氏一家的生活，或是不少家庭的寫照。近年本港出生率下跌，2025年全港只有31,714名新生嬰兒，創歷年新低。去年有調查顯示，經濟壓力、不想失去個人自由、房屋短缺等，是港人不願生育的主因。



（新一代生育選擇題系列之一）



PP和阿豪2021年結婚，養有一貓一狗。（夏家朗攝）

梁生和梁太2021年結婚，「大仔」薯仔剛剛滿6歲。生日當日，他們為薯仔開了罐貓罐頭，簡單慶祝。

薯仔是他們2020年領養的一隻黃貓，性格頑皮，喜歡掃東西落地，以及打「細佬」嘟嘟。梁太憶述，薯仔剛到家時，每逢深夜就嗷嗷嚎叫，還不斷將家具推到地上，照顧牠的辛苦程度無異於撫養小朋友，「都係每晚冇得瞓！」

嘟嘟2023年加入梁氏一家。（夏家朗攝）

不到兩年，二人又養了一隻法國老虎狗——嘟嘟，她說：「好似啲人生二胎咁嘅心態，就係想第一個小朋友有多一個人陪。」好在嘟嘟性格溫順，跟薯仔相處融洽，沒讓兩夫婦多操心。

貓狗到家後，二人的生活圍繞牠們打轉。由於不放心把牠們交給其他人照顧，二人3年未去過旅行，梁先生指，「呢啲狗太脆弱，爬高爬低對佢哋腰都唔好，其他人唔會好似我哋避忌咁多嘢。」貓狗平時早餐吃乾糧，晚餐就由梁太煮鮮食。空餘時間，他們喜歡帶嘟嘟露營。一貓一狗每月開銷約五千多元。

貓狗平時早餐吃乾糧，晚餐就由PP煮鮮食。（夏家朗攝）

打消生育念頭 因學習競爭大 抗拒填鴨式教育

二人不喜歡高壓教育，跟貓狗相處時也以鼓勵為主，梁先生說：「我哋對佢都冇特別要求，好多人要求狗狗識做好多動作，先會畀佢食零食，我哋唔鐘意咁樣逼佢，佢唔好頑皮、唔好對其他狗惡就好了，佢性格都好好。」

在把薯仔和嘟嘟帶回家前，梁太曾經幻想生育下一代，最終因社會環境打消念頭。其中一個原因是學習競爭激烈。香港教育環境常被詬病學習壓力大，成績掛帥，時有學童自殺新聞。她說自己也經歷過「填鴨式教育」，學習經歷不愉快，不想自己的小朋友再經歷一次。

通常老師、家長只係關心你今次考試考成點，但冇或好少有人問你：『你今日返學開唔開心？』 梁太

梁先生任職的士司機，時常接載父母送子女上下課，他指大部分家庭的對話都以學業為主，「佢地會話，一陣返到屋企，你做咩先，佢又做咩先……我就咁聽已經覺得好大壓力。」

二人達成共識，除非意外懷孕，否則不會生小朋友。萬一真的生，會考慮送他去唸教育質素較好的國際學校。不過國際學校學費不菲，而經濟問題，也是他們的考慮要素。

月入5萬至10萬 自覺不足夠養育一個小朋友

梁氏一家月入共約達5萬至10萬，視乎每月生意量而有所不同。雖然他們的收入高於政府2025年統計的2人家庭月入中位數。但他們認為仍不足夠撫養一個孩子，「我哋係不敢想象。」

陪月、買一大堆嬰兒用品、奶粉、工人、學前班、幼稚園……而且小朋友再大個啲，每次食飯、每次搭車，所有嘢都係錢。 梁先生

稱三人家庭理想單位要600呎 梁先生：我唔想做樓奴

當中開支最大的，是居住環境。二人現在住在一個400多呎的單位，梁太認為如果要養育孩子，最少需搬入約600呎單位，至少要給他一個屬於自己的書臺和房間，以便做功課和溫習，「如果佢連自己空間都冇，可能佢會覺得自己對家庭無歸屬感。」搬更大的屋，意味住屋開支加大，梁先生笑說，「我唔想做樓奴。」

政府2023年起推出「組合拳」鼓勵生育，包括提供2萬元現金獎勵、將初生子女免稅額倍增至26萬元並延長至兩年、資助出售單位優先選樓及縮短公屋輪候時間等等。二人認為幫助有限，亦無法作為生育誘因。梁先生指，即使政府縮短公屋輪候時間，但入息要相當低才可符合資格，變相令家庭難以負擔生育開支；至於兩萬元現金獎勵，他認為幫助不大，「你陪月一個月都可能唔止兩萬。」

將帶嘟嘟去日本旅行 機票開支達9萬

問及有哪些措施有助推動夫婦生育，二人嘆「其實都好難。」撇除育兒開支，不想犧牲個人享樂和現有生活質素，也是他們不願生育原因。他們承認，以其經濟水平，要滿足上述經濟條件並非難以做到，關鍵是要額外努力工作，但梁先生說「我哋兩個都係想輕鬆啲。」

二人即將帶嘟嘟到大阪旅行，光是來回機票，就要超過9萬元。開支不小，但能夠跟寵物出行，他們甘之如飴。

PP認為，現在新一代普遍注重個人生活的幸福感，擔心生育之後需分配大量時間金錢予子女，減少個人娛樂。（夏家朗攝）

新一代重視幸福感 生育減少個人娛樂

梁太認為，現在新一代普遍注重個人生活的幸福感，擔心生育之後需分配大量時間金錢予子女，減少個人娛樂。

梁氏夫婦的生活，或是不少家庭的真實寫照。根據婦聯2025年的一項調查，2280名受訪者中，大約72%不願生育，其中19至29歲情況最甚，有76%人不願生。主因包括育兒成本高企、居住環境擠壓，以及不想失去個人自由。

除此之外，梁太認為整個社會氛圍令他們擔心生育，舉例經濟氛圍持續不明朗，再加上社會不時有學童自殺、校園欺凌、電訊詐騙等負面新聞，她擔憂孩童很難健康快樂地成長。「我唔想自己個仔都係呢個環境中生存。」

二人貓狗視作親生兒子，享受另一種家庭樂。（夏家朗攝）

PP說，「每日簡簡單單，同隻狗玩，經濟壓力又冇乜，所有負擔都冇乜，開開心心就夠。」（夏家朗攝）

梁太分享，曾面對家人追問何時生小朋友，亦聽過不少人說生孩子的快樂與成功感，難以養寵物相提並論，但她指「我覺得生小朋友通常會睇正面嘅嘢，但唔生小朋友通常會睇負面嘅嘢；生小朋友太多不可控因素，我唔想搏。」

二人現在將貓狗視作親生兒子，享受另一種家庭樂，「每日簡簡單單，同隻狗玩，經濟壓力又冇乜，所有負擔都冇乜，開開心心就夠。」