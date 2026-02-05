生育率創新低　議員促研對策　孫玉菡：搶人才扭轉勞動力跌勢

本港生育率持續低迷，立法會大會今日（5日）續會，討論新民黨立法會議員陳家珮動議的「制訂發展策略，應對人口挑戰」議員議案，多名議員聚焦生育支持政策及勞動力短缺問題。



勞工及福利局局長孫玉菡回應時強調，政府已透過「搶人才」措施吸引超過26萬人來港，並正透過跨部門工作組及培訓計劃釋放本地銀髮勞動力，以應對人口高齡化挑戰。勞福局正進行人力推算中期更新，預計本年第四季公布結果，政府統計處亦將進行人口普查，兩項數據將有助政策局制訂策略應對人口挑戰。



新民黨陳家珮指許多夫婦因經濟壓力、工作環境與醫療條件等現實因素而不生育。（直播截圖）

議員關注生育政策對人口挑戰的影響

根據入境處最新回覆，2025年全年，本港出生登記數字為31,714宗，創歷年新低，對比10年前、即2015年共60,803宗出生登記，去年數目大幅跌近五成，只有1960年代初的三分一。與此同時，老齡化問題日趨嚴重，預計到2046年，65歲以上的人口將超過三分之一，勞動人口將持續下降。

立法會今早討論制訂發展策略，應對人口挑戰的議員議案。選委界議員梁美芬指應改變觀念，「人口下降最主要的其中一樣原因是意識形態，年輕人不肯生育小孩，解決才能有自然人口增加」。

人大、政協及全國性團體界立法會議員陳勇則認為政府在2023年開始推行兩萬元生育津貼不夠，「小孩長大了，（支援）就中斷了，這樣不可行，大家都形容是生育一個『老闆』」。

選委界立法會議員管浩鳴則指社會其實「生唔切」，指「就算今日開始鼓勵生育，都要到多年後才有用處」。他希望政府有頂層思維，指要研究設「安老事務司」，由司長級官員統籌處理人口老化，以至人口政策問題。

提出議案的陳家珮表示，許多夫婦雖曾考慮生育，卻因經濟壓力、工作環境與醫療條件等現實因素而卻步。對於勞動力不足的問題，她建議將全體公務員退休年齡延至65歲，但部分議員對此持保留意見，並指出紀律部隊人員若延遲退休，或難以應付高強度工作所需的體能要求。

勞福局局長孫玉菡指，正進行人力推算中期更新，預計本年第四季公布結果；政府統計處亦將進行人口普查，兩項數據將有助政策局制訂策略應對人口挑戰。（夏家朗攝）

孫玉菡指透過搶人才應對人力短缺

為應對人口高齡化及人力短缺，勞工及福利局局長孫玉菡表示，本屆政府自2022年底起積極「搶人才」，成功透過相關入境計劃吸引超過26萬來自世界各地、不同界別的人才來港工作及發展。他強調，這些來港人才大部分正處職涯黃金年齡，其中七成在40歲以下，不但扭轉了本地勞動人口在疫情期間的跌勢，更有助豐富人才庫，提升香港整體競爭力。

另外，孫玉菡指出，政府於去年及今年分別成立了由政務司副司長領導的「促進銀髮經濟工作組」及「社會高齡化對策工作組」，通過高層次平台進行統籌以制定跨部門應對措施。在釋放本地勞動力方面，除培育本地人才外，亦致力釋放「銀髮勞動力」，僱員再培訓局正提供切合較年長人士的培訓課程，勞工處亦正檢視「再就業津貼試行計劃」，以進一步鼓勵銀齡就業。

在生育友好環境方面，他表示政府將進一步加強日間嬰幼兒照顧服務和推行學前兒童課餘託管服務及在校課後託管服務。同時，持續透過在職家庭津貼計劃支援低收入在職家庭，紓緩經濟負擔，鼓勵更多家庭投身勞動市場。