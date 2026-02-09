華懋慈善基金向商人借錢4千萬打官司案　就利率計算准上訴終院

華懋慈善基金2009年與商人陳振聰爭奪龔如心千億遺產時，被指曾向商人林義雄借貸4285萬元打官司，林其後指稱基金未有還款，入稟追討獲判勝訴，基金需以年利率48%還款，惟基金不服上訴，認為原審官忽略數個因素，以及爭議貸款的利率等，上訴庭法官今（9日）下判辭指，接納基金就上訴庭和原訟庭就口頭合約的詮釋、法院裁定合約金額最高限額的權利，以及還款年利率等3個議題提出的爭議，批出終審法院上訴許可。



原告人為林義雄，上訴方為華懋慈善基金有限公司。

龔如心的弟弟龔仁心被指當年曾借錢打官司。(資料圖片)

原告林義雄聲稱曾借4千萬元給華懋慈善基金打官司，追討1.6億元。(朱棨新攝)

華懋提出3個議題

判辭引述上述方提出的3個議題，即若然原訟法庭及上訴法庭，雙方對於口頭協議的主張不一時，即使法官不採納該協議，上訴庭是否仍可基於該理由維持對合約的詮釋；當合約規定某特定條款（例如利息或價格）應為法律允許之最高限額，法院是否有權認為此為法律可能允許的最高限額，以及條款會否因金額的不確定性而無效，以及香港法定最高利率是否根據《放債人條例》所規定之利率，即 2009 年為年利率 60%，現為年利率 48%。

准華懋上訴至終審法院

上訴庭指，接納華懋就上述3個議題提出上訴，同意把相關議題，即書面合約的效力是否同樣適用於口頭協議、法定的貸款利率上限數額等議題，交由終審法庭考慮，遂批准華懋就相關議題作上訴及終審法院上訴許可。

案件編號：CACV124/2023CACV124/2023