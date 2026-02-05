理大孵化企業推跨境AI法律助手WiseLaw　效率升八成數分鐘審合同

香港理工大學與其孵化企業WiseLaw Digital Technology（WiseLaw），日前舉辦「下一代法律人工智能體系統」成果展示會，該系統是本港首個跨境法律和合規大模型智能體，目前已有約1500名法律界人士使用，將於今年上半年正式推出市場。



WiseLaw由理大香港可持續技術基金會教授陸海天教授於2024年創立，他預料「下一代法律人工智能體系統」將有助進一步鞏固香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的戰略地位，「目標不是替代律師，而是透過人工智能賦能法律服務更精準、更高效、更具可及性」。



WiseLaw創始人理大香港可持續技術基金會教授陸海天，分享「下一代法律人工智能體系統」4大核心功能。（夏家朗攝）

具備四大核心功能 精準針對法律實務痛點

「下一代法律人工智能體系統」由WiseLaw研發，是本港首個跨境法律和合規大模型智能體，具備四大核心產品，能精準針對法律實務中的痛點。WiseLaw亦獲得理大天使基金（TSSSU+）資助和PolyVentures初創生態系統資源支持，並獲入選數碼港培育計劃、前海深港青年夢工場·夢加速計劃以及NVIDIA初創加速計劃。

WiseLaw包含四大核心產品，其中「WiseChat」透過集成超過125個國家法規庫專業法律知識庫，系統化身為「超級法律助手」，具備處理複雜跨境合規諮詢的高精準度與邏輯推理能力，遇上複雜問題，系統會推薦合作律師，有「專家兜底」，法務工作重心將由「查資料」變成「做判斷」。

陸海天教授稱，香港監管制度嚴格，人力成本高昂，加上是中企出海橋頭堡，使香港成為法律AI的最好試點，相信今年將是法律智能體的爆發年。（夏家朗攝）

「WiseTools」具高效合同審查功能，把高級律師的審查經驗變成系統能力，系統不單標註優先處理高風險條款，還會給予解決方案。陸海天表示，人均產能將提升3至5倍，「過往可能需要4小時的審查，現在5分鐘已經有結果」，加強法務工作效率與安全性。

「WiseSearch」則是針對港股招股書、公告、香港法例的「一站式智能檢索」，用戶即使用白話輸入需求，系統可能理解用戶意圖去搜索，將查找指定公告的時間從兩天降至20分鐘內，而且檢索精準度收窄至前5項結果必有用戶所需答案。

「WiseCourse」內的「AI Tutor」系統已在理大及城市大學使用，能輔助學生進行個性化學習、引導正確的AI使用習慣，更能幫助教師建立科學的教育反饋機制。

WiseLaw創始人理大香港可持續技術基金會教授陸海天表示，「下一代法律人工智能體系統」適用大、中、小型律師事務所，對出海企業及企業法務，都賦能高效服務。（夏家朗攝）

陸海天指出，「下一代法律人工智能體系統」猶如一位「住在你電腦裡的數字員工」（Legal Co-worker），不單擁有身份，只要通過獲得授權，就能直接訪問本地文件夾，自動處理法律研究、合同審查、合規檢索等任務。律師只需發出指令，它便能自主規劃流程、調用工具，如Word、PDF、專業法律數據庫，並在執行中接受實時調整，真正實現人機協同。

能力平權 法律服務將更普惠大眾

陸海天強調，法律既有科學的一面，也有藝術的一面，WiseLaw就是把法律科學和工程的面提取出來，用AI來自動化提升效能，替代八成的重複性勞動，如文檔整理、初稿核對等工作；而藝術的那一面，複雜策略制定、商業談判、風險的最終判斷等法律藝術，則留給律師，因此WiseLaw的目標不是替代律師，而是「解放律師，讓法律人把時間花在法律上」。

他相信透過「下一代法律人工智能體系統」，能達至「能力平權」，讓中小律師行也能提供高端服務，讓法律服務普惠大眾，「法律工作不是更少了，是更多了，本來在香港可能有一個個案只是5000港元的價錢，但過往可能很多律師考慮到成本都不會接，那麼這批人得不到法律服務，但現在因為有了AI，5000港元的個案也有人接」。

WiseLaw創始人理大香港可持續技術基金會教授陸海天表示，「下一代法律人工智能體系統」會令市場對法律服務需求增加。（夏家朗攝）

被問到與通用大模型區別，陸海天稱，「下一代法律人工智能體系統」不單靠自家研發的提示工程（Prompt Engineering），更結合了專家多年的經驗累積，是通用大模型無法做到的深度嵌入。

WiseLaw當日更與CMA檢定中心、中信國際電訊、科大訊飛、亞太國際仲裁院、江蘇（南京）涉外法律服務中心等多家夥伴，簽署了戰略合作備忘錄，將助力香港躋身全球法律科技創新的領先地位。（理大提供圖片）

理大高級副校長趙汝恒﹕WiseLaw是「產學研」典範

成果展示會亦舉辦了兩場圓桌論壇，律政司副司長張國鈞及理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒均有出席主禮及致辭。

理大高級副校長（研究及創新） 趙汝恒教授致歡迎辭。（理大提供圖片）

趙汝恒在致歡迎辭時表示，香港背靠祖國、聯通世界，兼具獨特的普通法體系優勢，香港有潛力在跨境法律科技創新中擔當重任，「WiseLaw作為理大PolyVentures創業生態系統培育的『產學研』典範，展現了學術前沿化為護航企業出海的實戰工具，正是理大創新文化融入法治建設的生動體現。」

張國鈞﹕法律科技為內企「智慧導航」

張國鈞在致辭中則指出，內企出海過程必定面對不同地方的合規要求與法律風險，AI能協助更有效率地查找和提供跨地域法規，並可讓內企了解風險、提前佈局。法律科技不再是「選項」，而是為內企開拓「安全航道」，「保駕護航」的智慧導航。

律政司副司長張國鈞博士致辭強調，法律科技不再是「選項」，而是為內企開拓「安全航道」，「保駕護航」的智慧導航。（理大提供圖片）

張國鈞強調，香港的法律業界必須透過法律科技的賦能，才能更好地支援內企出海，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的雙重角色。

辦兩場圓桌論壇 探討AI如何賦能法律行業

活動匯聚逾百位政府官員、頂尖學者與行業領袖，共同探討AI如何賦能法律行業，重塑價值創造 。（理大提供圖片）

首場圓桌論壇聚焦於「企業出海合規挑戰與 AI 賦能新路徑」，中國移動國際有限公司數字技術部總監劉培文先生分享了在跨國營運中，如何利用數智化工具應對不同司法管轄區的監管差異；Vistra 卓佳集團國際拓展平台業務發展總監吳佩君女士則探討了 AI 在企業跨境架構搭建與合規管理中的降本增效作用。

第二場圓桌論壇探討「法律人的AI專業工具如何重塑價值創造」。小紅書首席合規官管玥女士與國泰君安首席合規官趙彤律師，從甲方視角剖析了企業對外部律師使用AI工具的期待；瑞生國際律師事務所前大中華業務主席楊長纓律師則指出，善用AI工具將成為未來法律人才的核心競爭力，能幫助律師更快速地從海量數據中提煉關鍵信息，從而提供更具商業洞察力的法律意見。