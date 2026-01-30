理大科研獲科睿唯安印證　2020至2024年「全球高被引論文」增55%

香港理工大學周三（28日）與國際機構科睿唯安（Clarivate）合辦高峰論壇，並發布《理大科研卓越報告》。據科睿唯安分析，理大於2020年至2024年期間的具影響力研究產出及全球高被引論文（Highly Cited Papers）分別激增65%及55%，並於2024年躍居大學教育資助委員會資助院校研究論文發表量榜首。理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒表示，這份報告印證理大學術社群多年來的不懈努力、突破創新和堅定信念。



理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授指《理大科研卓越報告》印證大學多年來不懈努力、突破性創新，以及學術社群的堅定信念與承諾。(理大提供圖片)

是次活動共吸引近100位來自香港及內地高校的學術領袖、業界夥伴及政策決策者出席。報告發布後，論壇隨即舉行以「科研評估的創新與挑戰」為題的專題小組討論，與會者就科研評估的演變方式、衡量社會影響力的重要性，以及促進跨院校合作的策略進行深入交流。

研究資助局主席唐偉章教授致辭時表示，研資局一直致力支持針對重大社會挑戰的科研項目，包括推出研究影響基金等資助計劃，並強調研資局將繼續與本港大學攜手合作，鞏固香港作為全球知識樞紐的地位。

研究資助局主席唐偉章教授讚揚理大的科研成就卓越，對社會、國家和全球帶來了深遠的影響。（理大提供圖片）

《理大科研卓越報告》由科睿唯安利用Web of Science的權威數據編製，全面評估大學的整體科研表現及成就。報告指出，2020年至2024年期間，理大工程學論文增幅達68%，更在2024年佔全港工程學論文發表總量的38%。此外，理大已與45個國家及地區的390多所院校簽訂超過600項國際合作協議，並在中國內地開展逾3,100個合作項目。

報告又提到，理大擁有261項計算機與控制解決方案專利，包括先進放射治療支援系統LungRT Pro、無輻射脊柱側彎評估系統 Scolioscan®，以及為兒童而設的AI手機視力篩查系統STARS。

科睿唯安學術研究與政府業務副總裁（亞太區）Osher Gilinsky指該分析報告展示理大卓越的科研質素及影響力，確立大學在全球學術界的領導地位。（理大提供圖片）

科睿唯安學術研究與政府業務副總裁（亞太區）Osher Gilinsky表示，理大於2020年至2024年期間獲授予1,020項專利，在教資會資助院校中位列第二。大學並與NVIDIA、華為及阿里巴巴等領先業界公司建立合作夥伴關係，加強科研成果轉化，這些成就均彰顯了理大強大的國際網絡聯繫、多元的學科佈局，以及深厚的科研轉化底蘊。

趙汝恒表示，報告印證理大學術社群多年來的不懈努力和堅定信念。他說，理大在2025年有21位學者獲科睿唯安選為「全球高被引學者」（Highly Cited Researchers），同時有428位學者躋身史丹福大學「全球首2%頂尖科學家」，在香港高等院校位列第二，而校方的《策略發展計劃2025/26–2030/31》將進一步賦能理大為社會帶來更多變革性的貢獻。