消防員涉姦女友人　省開瓶費誘到單位煮食　女方醒來獲告知已性交

消防員涉以省開瓶費為由，著女友人到服務式住宅汀蘭居「煮嘢食」，惟女方飲過消防員攜來的白酒後，感到暈眩及失去知覺，醒來後消防員告知她二人曾發生性行為，他更曾在女方體內射精。女方事後懷疑被迷姦報警。消防員否認1項強姦罪，案件今（9日）在高等法院開審，X出庭作供指，她在與被告首次見面時，被告已主動親吻，但X並不喜歡這種感覺，故把被告推開，又形容2人只是普通朋友關係。



被告陳鈞濬（34歲，案發時為消防員）被控1項強姦罪，指他於2021年7月9至10日，在新界青山公路某房間，強姦X。

被告陳鈞濬否認一項強姦罪。(陳蓉攝)

控方開案陳詞指，在2021年4月中，X與被告透過朋友介紹認識，二人先透過instagram聯絡，相約在海港城晚膳後，雙方再互換電話號碼，並一直有聯繫。

X在被告生日送上祝福

至同年6月9日，X與另一男子交往，故與被告有一段時間未有聯絡，惟她與被告有一起玩手遊，故得悉被告的生日在7月1日，並在當天送上祝福。被告遂要求與X見面，X稱已約人為由拒絕。未幾X再約被告在7月9日吃飯及看電影。被告提出先吃飯和飲酒，然後看電影再飲酒。

見面後，被告指自己帶了白酒，需要雪藏，如果外出飲用的話要支付服務費，提議到服務式住宅汀蘭居煮飯。二人共進晚餐後，飲用白酒，惟X飲用後覺得頭暈。

X醒來被告告知她性交情況

在玩啤牌期間，X覺得迷糊及失去知覺，醒來後覺暈眩及四肢無力。被告遂向X交代二人曾性交，以及他曾在X的體內射精。被告送X回家後，她便昏睡至下午，她有感被迷姦，於是報警。

X指被告只是普通朋友

X作供指，她與被告首次見面時，被告已主動親吻，X不喜歡這種感覺，故把被告推開，形容2人為普通朋友關係，其後她與另一男子交往，故未有聯絡被告。至2021年7月1日，她和被告一起玩手遊「王者榮耀」，並得知當日是其生日，遂祝福他生日快樂。

案件編號：HCCC93/2021