新春車牌拍賣｜車牌行料「H」車牌1500萬成交　看好無字頭「30」

運輸署將於3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，推出49個「靚冧吧」車牌，今年的焦點車牌為單字英文「H」。有車牌行負責人形容「H」車牌非常罕有，且位列英文字母表中第八位，可配合風水及術數，相信不少富豪級人物將爭崩頭，預料成交價達1,500萬元。負責人又表示，今年拍賣的車牌整體「弱咗少少」，除了「H」車牌外，另一看點為無字頭車牌「30」，估計成交價約300萬以上。



拍賣49個車牌 不少今有發財意頭「8」字

馬年新春車牌拍賣將於3月1日在灣仔會展舉行。運輸署公布49個新春車牌號碼，當中不乏帶有發財意頭「8」的車牌號碼，包括「GG 8888」、「HK 8886」、「JZ 8888」等。不過今年的焦點絕對是第26個拍賣的單字英文「H」，以及第25個拍賣的無字頭號碼「30」，後者註明不得轉讓。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰形容，是次拍賣會車牌整體不太突出，「弱咗少少」，或與運輸署近年存貨不多有關，較有看頭的車牌為單字英文「H」、無字頭號碼「30」及「HK8886」。

運輸署馬年新春車牌拍賣將於3月1日舉行，一年一度的拍賣將推出49個「靚冧把」車牌，今年的焦點車牌為單字英文「H」。（運輸署文件截圖）

「H」字母表排第8位 料成必爭之牌

顏文翰表示，「H」單字英文車牌非常罕有，位列英文字母表中第八位，可配合風水及術數，是富翁必爭之牌，而且過往「H」字頭及單字英文車牌均特別好賣，預料成交價起碼1,500萬以上，「最後價錢可能更高，視乎拍賣有無對手。」他又表示，今年港交所表現不錯加上政府錄得盈餘，經濟回暖，相信成交價較去年高。

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰。（資料圖片）

2021年車牌「W」底價$5000 最終以2600萬成交

翻查資料，歷年最貴的新春車牌是2021年的單字「W」車牌，當年第一口叫價即由底價5,000元，跳至500萬元，經歷116口叫價，由一名男買家以2,600萬元投得。第二貴是2023年賣出的自訂車牌「R」，由底價5,000元開始，經過47口叫價，最終由持「123」號牌的女士投得，以2,550萬元成交。「H」同樣為被勾出自訂車牌，底價料同樣5,000元。

車牌「30」料因持有人逝世或移民才流出

至於無字頭號碼「30」方面，顏文翰表示過往無字頭雙位數字車牌十分罕見，曾在運輸署資料庫搜尋「30」車牌不果，估計近年車牌持有人逝世或移民，車牌才流出市面。他又預料「30」競投價超過300萬元，「少有地有靚牌，出一隻少一隻。」

▼2024年2月25日 新春車牌拍賣「D」車牌以2020萬元成交▼

