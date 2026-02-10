農曆新年｜崔定邦料錄138萬內地客　自由行佔95%　酒店房價貴一成

農曆新年將至，內地今年有9日假期，旅監局估計約2,200個內地旅行團在新年假期間訪港，涉及8.6萬人次。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日（10日）指，預計新年假期超過95%訪港內地旅客為自由行，人數超過130萬。今年本港年初二有煙花匯演，維港兩岸酒店房價及預訂有上升，整體酒店房價升幅約10%，他形容升幅「好友善，好溫和」。



料內地自由行加團客逾138萬人訪港

一連9日的內地農曆新年假期期間，旅監局估計有約2200個內地旅行團訪港，每日約244團，涉及約8.6萬人次。崔定邦接受港台節目《千禧年代》訪問時，指農曆年間內地訪港旅客約95%以上為自由行，旅行團只約8萬人左右，自由行旅客超過130萬人。他指參加旅行團的主要是從未訪港的旅客，希望他們在一兩天時間內「玩得開心」，日後再訪港或「幫手唱好香港」。

崔定邦表示早兩星期內地旅客入境人數增至每日約13萬人次，剛過去的周末每日亦約有19萬內地旅客抵港，人數與往年的年初二、「五一黄金周」等假期十分接近。

酒店房價貴一成 崔：升幅溫和

至於酒店預訂等情況，他指全港有9萬多個酒店房，而因今年年初二有煙花表演，維港兩岸的酒店在價格及預訂方面都有上升空間，整體酒店預訂理想。崔定邦又說，在價格方面，內地大城市酒店現時每晚要價千多元，比平日多一、兩倍，但本港業界「好好」，撇除維港兩岸酒店，整體升10多個百分點，形容是「好友善，好溫和」的升幅。