尖沙咀美麗華廣場雜物堵塞防火門　記者直擊驚見有露營椅

大埔宏福苑大火後，市民對火警意識提高。有市民早前發現，尖沙咀美麗華廣場有防火門被雜物堵塞，另有防火門被門塞擋着。記者同日（2月8日)到場視察，其中一道防火門前的通道堆滿雜物，有掃把、地毯、沙包、帳篷及手推車，門前更有一張露營椅。



消防處其後回覆查詢時表示，於2月10日及11日派員巡查上址，就阻塞逃生途徑及楔開防煙門的情況向相關人士發出4張「消除火警危險通知書」，所有「通知書」均已獲遵辦。《香港01》就此情況向美麗華廣場查詢，未獲回覆。



走火通道上擺滿雜物。（洪戩昊攝）

另有防火門被門塞擋着，無法關閉。（洪戩昊攝）

記者直擊見「應常關」防火門變門常開 走火通道變儲存倉

涉事防火門在美麗華廣場B1層無印良品旁。記者同日到場視察，其中一道防火門前的通道堆滿雜物，有掃把、地毯、沙包、帳篷及手推車，門前更有一張露營椅。而另外有兩道防火門則被門塞擋着，沒有關上；其中一道門上更刻有「防火門應常關」字樣。

其中一道涉事防火門位於無印良品右側。（洪戩昊攝）

另有涉事防火門位於無印良品左側。（洪戩昊攝）

防火門前位置有一堆雜物。（洪戩昊攝）

消防處2月10日及11日派員巡查發4張「消除火警危險通知書」

消防處回覆查詢時則表示，於2025年8月1日至2026年2月9日期間曾七次派員巡查美麗華廣場，期間沒有發現違規的情況。處方其後再於2月10日及11日派員巡查上址，就阻塞逃生途徑及楔開防煙門的情況向相關人士發出四張「消除火警危險通知書」，所有「通知書」均已獲遵辦。處方亦已向相關管理公司提供建議，以提高上址的消防安全。

門前更有一張露營椅。（洪戩昊攝）