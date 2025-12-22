消防危機｜旺角創興廣場健身室防火門「此路不通」　架長杆晾毛巾

宏福苑五級火喚醒公眾對防火安全的關注，《香港01》巡查旺角食肆林立的兩幢商廈—— 瓊華中心及創興廣場，發現有多個消防風險。其中在創興廣場，有健身中心防火門張貼「此路不通」的告示，有木梯阻擋開門，兩道門中間的防煙間變成晾衣房。中心職員透露管理處十日前要求清走雜物，職員正在處理。另外，巡查又發現7層的防火門推閂式門鎖失效，兩道防火門均可拉開，亦不會觸發警鐘。



創興廣場13樓mYSTEPS健身中心的防火門，貼有告示「此路不通」。（董素琛攝）

創興廣場13樓mYSTEPS健身中心兩對防火門中間的防煙間的高處架起一條長桿，上面有多個衣架掛起毛巾。防煙間內還有雜物如掃把、膠桶和一隻門。（董素琛攝）

防火門上鎖 防煙間變晾衫房

創興廣場全幢19層，在13樓mYSTEPS健身中心的防火門上鎖，無法打開，門上貼有告示「此路不通」，門後有一條高木梯阻擋。兩對防火門中間的防煙間的高處架起一條長桿，上面有多個衣架掛起毛巾。防煙間內還有雜物如掃把、膠桶和一道門。

13樓mYSTEPS健身中心防火門有木梯阻擋並上鎖。（董素琛攝）

職員：十日前管理處通知要清走雜物

健身中心一名店員確認防火間雜物屬於公司，又稱「（雜物）搬咗嚟唔係好耐」。她續稱，公司10日前收到管理處通知要清走雜物，稱同事現正搬走雜物。記者其後返回後樓梯查看，發現防火門玻璃已被封上，未能查看內裏情況。

13樓mYSTEPS健身中心兩對防火門中間的防煙間的高處架起一條長桿，上面有多個衣架掛起毛巾。防煙間內還有雜物如掃把、膠桶和一隻門。（董素琛攝）

13樓mYSTEPS健身中心兩對防火門中間的防煙間的高處架起一條長桿，上面有多個衣架掛起毛巾。防煙間內還有雜物如掃把、膠桶和一隻門。（董素琛攝）

7層防火門推閂式門鎖失效

共19層高的創興廣場首三層分別為火鍋、放題店及百貨店Daiso，可以扶手電梯到達，其餘16層需靠升降機方可到達。創興廣場部份樓層的防火門設有推閂式門鎖，當有人推門時便會觸發警號。記者巡查全幢大廈，16層之中有7層的防火門推閂式門鎖失效，兩道防火門均可推開，亦不會觸發警鐘。

創興廣場16層之中有7層的防火門推閂式門鎖失效，兩道防火門均可拉開，亦不會觸發警鐘。（董素琛攝）