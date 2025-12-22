消防危機｜旺角瓊華中心逃生出口變「職員通道」　垃圾桶阻防火門

宏福苑五級火喚醒公眾對防火安全的關注，《香港01》巡查旺角食肆林立的兩幢商廈—— 瓊華中心及創興廣場，發現有多個消防風險。旺角瓊華中心先施百貨有逃生出口變成職員通道，職員稱同層有另一條走火通道。有火鍋店非營業時間時防火門長開及被垃圾桶、雜物堵塞，店員回應稱日後會安排送貨公司稍遲送貨，以免阻塞走廊。



位於瓊華中心2樓的先施百貨，其中一邊的防火門以膠板圍封，門上貼上「職員通道」字樣，不過仍可打開。 （賴卓盈攝）

危機一：逃生出口變職員通道

瓊華中心全幢19層，其中9層是食肆。大眾乘搭電梯至樓層後，一出電梯左右兩旁各有兩對防火門，通往走火樓梯通道。位於2樓的先施百貨，其中一邊的防火門以膠板圍封，門上貼上「職員通道」字樣，不過仍可打開。

記者向先施職員查詢，為何走火通道會變成職員通道。其中一人稱樓層有另一條走火通道供顧客使用，追問下再稱「其實（員工通道）入面都有一條嘅……」，但未有回應為何如此安排、一般顧客能否進入等。職員隨後指不會受訪，着記者致電先施寫字樓，不過兩度致電均未能接通，錄音稱留言信箱已滿。

瓊華中心8樓火鍋放題店牛大人其中一邊的防火門前有3個大型垃圾桶，只剩下右邊半隻門可以通往走火樓梯，走廊擺放大量雜物。（賴卓盈攝）

危機二：垃圾桶堵塞防火門

瓊華中心8樓火鍋放題店牛大人將電梯對出位置劃分成等候入座區域，其中一邊的防火門前有3個大型垃圾桶，只剩下右邊半隻門可以通往走火樓梯。除了垃圾桶，等候入座區域還放置了紙皮箱盛載的清潔用品、卷裝紙巾等，部份貨品堆到及成年人高度。

旺角瓊華中心多層的防火門以門擋卡住，長期打開。（賴卓盈攝）

危機三：防火門長開 門擋卡住

牛大人另一邊的防火門則開啟。同樣情況亦出現在19樓，兩邊逃生通道的防火門以門擋卡住，保持打開。而11樓及18樓，其中一邊逃生通道亦有一對防火門開啟。

今午3時許，牛大人門外的雜物已全部清走，防火門亦已經關上。有職員表示門外雜物主要為餐廳訂的貨物，由於送達時未有職員上班，因此未及時清理。他表示，這些雜物通常會在走廊放一至兩個小時，到餐廳4時開始營業後便會收走。他稱未來會安排送貨公司盡量遲些送貨，以免阻塞走廊。

危機四：走火通道放置雜物

5樓炑八韓烤其中一邊後樓梯，放置逾十個紙皮箱，標註盛載鮮雞蛋、牛肉等。

5樓炑八韓烤其中一邊後樓梯，放置逾十個紙皮箱，標註盛載鮮雞蛋、牛肉等。（賴卓盈攝）

兆萬中心今未見雜物

至於兆萬中心，早前曾有傳媒報道火警隱患，如今走火通道未見雜物。管理處告示指如有發現，不會警告便清走雜物。

有位於1樓的美髮用品店職員指，近日收到中心管理處通知，要求不能在商廈走廊、後樓梯放置雜物，必須在指定地點棄置垃圾，中心職員亦會定時清理放在門外的雜物。

1樓飾物店店主鄧先生指，以往走火通道設有垃圾桶，惟近日已移除，他需將垃圾棄置於中心外的垃圾桶。他形容以往經常有雜物堵塞走火通道及走廊，「一擺就擺成日，啲貨啊、紙箱啊、篋啊⋯⋯唔知幾時清」。部分樓層的走火通道地下更有煙頭，不過近日有改善。