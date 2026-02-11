港鐵事故｜田北辰質疑停駛範圍「大到不必要」：決策者極端保守

今早（11日）清晨時分，港鐵港島線灣仔站附近因有物件阻礙路軌，列車服務一度暫停約一小時。據了解，事件懷疑涉及工程車勾爛信號箱或深夜工程遺漏物品。實政圓桌田北辰在社交平台對港鐵事故提出兩大質疑：為何不縮小停駛範圍？為何不採用單軌行車？他表示，這兩項措施本是減少港島東西向乘客不便的最佳方法。他又表示，港鐵前車務工程主管李家潤退休後，接班團隊沒有勇氣和經驗做決策，直指做決定的人「極端保守、打穩陣波」。



港鐵港島線2026年2月11日發生事故，路軌中的信號箱損毀，懷疑被勾爛，導致行車受阻。圖中為信號箱無損毀時的情況。

田北辰：上環到金鐘係唔需要停

實政圓桌田北辰指港鐵在處理此次灣仔站事故時，存在兩大關鍵問題。首先，他認為停駛範圍大可縮減，指出事故發生於灣仔，實際上「上環到金鐘係唔需要停」，而封鎖亦不需要封到鰂魚涌，封到北角就行。他批評現時停駛範圍「大到不必要」，質疑此舉僅為部門「自己戴定頭盔」。

其次，他認為路軌分兩邊，墜物通常只影響一邊，技術上應能做到「金鐘到北角單軌行車」，維持最低限度服務，從而「做到最盡減少乘客不便，又唔影響安全」。

鰂魚涌至上環的列車服務一度受阻。（資料圖片）

田北辰質疑港鐵車務工程團隊「極端保守」

田北辰指出，自前車務工程主管李家潤退休後，接班團隊傾向「打穩陣波」，缺乏作出更精細決策以減少乘客影響的勇氣與能力，批評決策者「極端保守」。田北辰強調，當前工程人員在事故中易傾向採取全線停駛這對部門而言「保障最大」的方案，而非以最小化乘客不便為目標。他表示，事故或故障引致停駛雖難百分百避免，但港鐵必須以「有承擔」的態度交出「功課」。