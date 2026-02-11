情人節理想慶祝大不同　男人揀睇戲、女人想購物　預算同「縮水」

2月14日西方情人節將至，不少情侶都會在這日慶祝。調查發現，「北上旅遊」慶祝情人節正成為新趨勢，在消費預算方面，36%男士預計花費在501元至1,000元之間，54%女士預算在500元以下。此外，男女在外出用餐方面預算均集中在501元至1,000元，較去年普遍預算有所減少。交友約會公司建議，消費上可以考慮共同分擔開支 降低金錢問題帶來的摩擦



香港婚活HKRD創辦人張惠萍（左）及香港婚活HKRD創辦人黃嘉如（右）。（HK Romance Dating Limited提供）

交友約會公司HK Romance Dating Limited於年1月15日至2月3日，訪問了517名香港情侶及夫婦，包括243名（47%）男士，274名（53%）女士，了解他們在情人節的送禮及消費模式，今天（11日）公布調查結果。

2成者選擇北上旅遊

調查結果顯示，情侶慶祝方式正在轉變，男士最喜歡的慶祝活動是看電影，有52%，而女士則偏好行街購物，比例為42%。不過，有超過20%的受訪者選擇「北上旅遊」，調查認為北上旅遊正成為慶祝情人節活動的新趨勢。而與2025年數據相比，選擇在家慶祝的男士比例從48%大幅降低至11%。

在送禮方面，男士最常選擇的禮物依然是花，有52%，較去年的46%有所上升。而數碼電子產品連續第二年成為女士的送禮首選，有44%。調查又指儘管網購日益普及，但有高達93%的男士和83%的女士依然傾向於在實體商店購買禮物，主要原因是能夠感受到產品的真實觸感。

情人節送禮方面，男士最常選擇禮物依然是花，有52%，而今年年宵橫跨情人節，維園有檔口出售情人節系列的熊公仔，每個售價逾100元。（資料圖片/廖雁雄攝）

在消費預算方面，36%男士預算在501元至1,000元之間，54%女士則將預算設定在500元以下。與2025年的調查相比，預算在1,001元至5,000元的男士比例降至22%，女士則降至僅6%，反映出整體消費意欲的保守態度。

調查又發現，男士最希望收到的是數碼電子產品，有42%，而高達56%的女士則渴望獲得手錶或珠寶首飾。調查亦顯示，男士和女士對不想收到的禮物同樣維持不變，男士最不想收到樂園的入場券，有52%，女士則是文具用品，有44%。

儘管絕大多數情侶仍會選擇外出用餐慶祝，但在預算上有所下調，男士和女士的預算均集中在501元至1,000元，較2025年的普遍預算有所減少。

針對結果，HK Romance Dating建議情侶們慶祝方式應推陳出新，在傳統燭光晚餐和看電影之外，不妨嘗試北上旅遊等新鮮選擇，參加DIY工作坊或烹飪班等新穎活動，這將有助於創造獨特回憶，增進感情。此外，送禮時應以表達心意為重，了解對方的需求，以挑選出實用而貼心的禮物。

消費上可以考慮共同分擔開支 降低金錢問題帶來的摩擦

節目策劃方面，建議雙方加強溝通，避免因安排失當而影響心情；消費上可以考慮共同分擔開支，降低金錢問題帶來的摩擦。對於選擇在家慶祝的情侶，花心思佈置家居，製作情人節大餐，同樣能享受到浪漫的二人世界。