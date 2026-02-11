保安員訛稱開19店騙186萬抗疫基金　官斥缺德判囚4年

保安員趁政府在2020年疫情期間推出防疫抗疫基金，助企業紓困，訛稱擁有19間茶葉店和美甲店，圖騙取186萬元資助，惟他聲稱開設的17店，相片完全相同，且營業額都是用其八達通支付。他早前承認2項企圖欺詐罪，案件今（11日）在區域法院判刑。法官練錦鴻斥被告在民生滿目瘡痍之際，以假資料申請資助，可謂趁火打劫，行為極為缺德，令人齒冷，判監4年。



被告唐康繼（53歲，保安員），他承認2項企圖欺詐罪，指他於2020年4月至5月期間，訛稱他在同年1月前，在屯門及尖沙咀分別經營兩間名為「六月茶」的茶葉店，符合防疫抗疫基金的援助資格，意圖騙16萬援助。另一罪指他於同年5至7月，聲稱他在同年4月前已在港九新界經營17間「六月茶」美甲店，圖騙170萬元援助。

被告唐康繼在區域法院承認企圖欺詐罪，判囚4年。(黃浩謙攝)

官斥被告行為分薄社會資源

練官判刑時指，香港社會在2020年經過社會事件和新冠疫情後，民生和經濟都滿目瘡痍，政府為了協助小商戶重新出發，用公帑資助涉案基金。被告所為可謂「趁火打劫」，亦分薄社會資源，在法律和道德上都令人齒冷。

官指被告處心積慮

練官指，被告在申請資助期間，曾註冊了26個商業登記，並簽署19份租約，並製造虛假文件和帳單等，可見他處心積慮，有詳細部署，並非辯方所指「鬼迷心竅和欠冷靜思考」。

被告稱有腦退化但思考能力與常人無異

練官續指，本案原定2022年開審，雖然有延誤但並非控方之過。被告在認罪與不認罪之間徘徊，沒有適時認罪；被告有腦退化，但其精神狀態思考能力同正常人無異，甚至是優於常人，才有時間和心思製造假文件，法庭須向公眾傳遞清楚訊息，社會和法律不容這種行為。

非即時認罪只獲四分一刑期扣減

練官形容，本案是精心計劃的大型欺騙行為，被告乘香港百物蕭條、政府急於紓困之時，以精心計劃騙取資源，有機會令有需要人得不到援助，亦增政府費用增加，批被告的行為「極為缺德」。官最後以3年和5年作為兩罪的量刑起點，被告非適時認罪，未能獲三分之一扣減，終判囚48個月。

案件編號：DCCC489/2021