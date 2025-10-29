瑪麗醫院胸痛中心救治時間減半　港男由到診至完成通波仔僅67分鐘

69歲的浩霆去年5月因手腳麻痹和無力，由救護車送往瑪麗醫院急症室，診斷發現他其中一條心臟血管有九成以上堵塞，隨時有機會引發心肌梗塞。醫院即時安排他進行「通波仔」，他憶述到達醫院後10多分鐘便開始手術。由他送入醫院大門一刻，至完成「通波仔」歷時僅67分鐘。



自瑪麗醫院胸痛中心去年11月啟用以來，多項服務表現均遠超標準，例如從採血到獲得肌鈣蛋白檢測結果維持在8至10分鐘，較20分鐘標準時間短。心導管室從啟動到準備就緒最多只需10分鐘，亦遠快於30分鐘的要求標準。院方指急性心臟病救治時間約53分鐘，較一年前減近半，亦較國家標準的90分鐘短，有助提升病人存活率。



69歲的浩霆去年5月因手腳麻痹被救護車送往瑪麗醫院急症室，診斷發現他其中一條心臟血管有九成以上堵塞，隨時有機會引發心肌梗塞。（洪戩昊攝）

去年5月一個尋常的周日，沒有心臟病家族史的浩霆突然感到四肢無力，由家人召喚救護車，將他送到瑪麗醫院。

喺救護車度已經有人check（監察）住心電圖，所以完全唔緊張。 心臟血管堵塞康復者浩霆

發現心臟血管九成堵塞 由到診至完成手術僅67分鐘

診斷發現他其中一條心臟血管堵塞超過九成，隨時有機會引發心肌梗塞。醫院即時啟動「綠色通道」，安排他接受「通波仔」手術。他憶述由到達醫院至開始做手術僅十多分鐘，過程十分暢順，最終由到診至完成「通波仔」歷時僅67分鐘。

瑪麗醫院去年4月啟用「綠色通道」，建立急性胸痛優先分流指引。救護車抵達醫院前，急症室會預先收到心電圖作診斷，有需要時便迅速安排病人到心導管介入治療室接受手術。該院胸痛中心自去年11月啟用至今年9月，已有約1,400名急性心臟病患者經綠色通道獲更及時治療。

瑪麗醫院胸痛中心。（醫管局提供）

關鍵指標時間約為國家標準一半 影響存活率

「到院至灌流時間」（DTW），患者到達急症室至在心導管手術室內令冠狀動脈血液恢復流通之時間，根據國家標準是90分鐘，而DTW的長短直接影響病人存活率。瑪麗醫院內科副部門主管及顧問醫生陳穎思表示，現時醫院的DTW時間由「綠色通道」啟用前的105分鐘，大幅減近半至最新的53分鐘。

瑪麗醫院內科副部門主管及顧問醫生陳穎思。（洪戩昊攝）

另外，胸痛中心多項服務表現均遠超標準，例如從採血到獲得肌鈣蛋白檢測結果維持在8至10分鐘，較20分鐘的要求標準短；心導管室從啟動到準備就緒只需0至10分鐘，亦遠遠少於30分鐘的要求標準。

中心將持續發展，當臨床大樓將陸續遷入服務，心導管室將增至三間、心臟內科日間病床增至6張，擴充服務容量。另外，院方亦將引進AI心電圖診斷及創新智慧流程追蹤系統等新技術。

東華醫院提供復康訓練

浩霆完成手術後，到東華醫院完成12節的復康訓練。東華醫院心臟病預防及康復中心病房經理郭穎怡指，因應病人情況，物理治療師及職業治療師將在課程中替他們安排運動及訓練，包括帶氧運動、肌力訓練、八段錦及職場模擬訓練等。護士、營養師、藥劑師及臨床心理學家亦會為病人進行健康教育。

浩霆其後到東華醫院完成了12節的復康訓練。（醫管局提供）

