北都收地｜發展局：逾半寮屋戶獲安置補償　盡量提供遷出緩衝時間

社會福利界立法議員狄志遠近日表示，北部都會區收地補償機制存在結構性缺陷，居民投訴資格審查繁瑣不透明、補償標準脫節現實、溝通機制模糊、行政程序欠合理規劃，造成居民極大心理及生活壓力。發展局周一（3日）回應稱，政府在收回土地進行發展的同時，亦明白妥善照顧受影響人士的必要。政府會密切檢視工程需要，在不影響工程進度的前提下，盡量為受影響人士提供遷出的緩衝時間。



狄志遠呼籲政府正視居民訴求，檢討現行收地補償制度的不足，建立一個透明、彈性兼具以人為本﻿的政策框架，為北部都會區居民創造真正能「安居樂業」的未來。（狄志遠Facebook圖片）

狄志遠接逾百宗求助 包括無法提交居住證明文件

狄志遠去年6月起接觸受收地影響到的居民，至今接獲逾百宗求助。目前有32宗正在跟進，當中逾四成涉及房屋安置爭議、25%涉及登記與地址證明問題，逾兩成屬補償爭議及行政延誤。其中，有獨居40年的長者所住寮屋被指屬潛建物，在現行制度下不符安遷資格。另有村民自2018年人口凍結後，長達7年未獲正式通知，至去年9月才突然收到遷出通告。

另外，有長者雖已居住現址數十年，但無法提交多年前的居住證明文件。另外，部份村屋居民因沒有獨立信箱，使用鄰居、鄰近士多、親戚朋友的信箱收信，但政府不接受這些信件地址作為住址證明。

發展局：已優化寮屋戶上樓安排及特惠津貼

發展局表示，當局本著「以人為本」的政策方針，已於2018優化寮屋住戶的上樓安排及特惠津貼，包括在既有的「須通過經濟狀況審查」的安置選項外（房委會的公共租住屋邨），引入「免經濟狀況審查」安置選項（房協的專用安置屋邨）。

局方表示，在上述的優化措施落實後，已有更多受影響人士獲安置或補償。以近年的發展項目計，截至今年年中，地政總署已完成審核超過4,600個寮屋住戶的安置補償申請，約五成半獲得安置或補償，獲安置的住戶當中約六成半是經「免經濟狀況審查」獲編配安置單位。

狄志遠呼籲政府注重人文關懷，設立寵物友善安置屋邨、保留文化非拆遷區，推行集體共住安排，並提供心理支援，保障居民的生活質素和社區連結。（狄志遠Facebook圖片）

當局稱安置補償安設門檻合理

至於不符合安置補償資格的個案，原因包括在港擁有住宅物業、為現有公屋租戶、不符合最低居住年期規定、於凍結登記後遷入發展範圍、違規構築物等。由於安置補償安排涉及房屋資源及公帑的運用，政府須謹慎運用公帑和公共房屋資源。根據「須通過經濟狀況審查」安置及「免經濟狀況審查」安置的居住年期要求，分別為申請者需在緊接「凍結登記」的2年及7年前起在該處居住，有關要求並非不合理。

至於住址證明方面，當局指地政總署接受多種不同類型的證明，包括由政府部門甚或私人機構簽發的證明文件，如選民登記、入境事務處的人事登記紀錄、政府信件、電費單、水費單、報稅單、銀行月結單、手提電話費單、租約證明文件、工作證、勞資受僱合約、僱主證明書等。署方會因應每宗個案的個別情況，考慮彈性處理及接受不同的證明文件。

即使住戶不符合安置補償資格，地政總署及其委聘的社區聯絡服務隊亦會與住戶密切溝通，提供適切協助，例如在徵得住戶同意後，轉介有需要個案至社會福利署跟進，包括協助當事人探討其他可行方法解決其房屋需要。

為推進北部都會區發展，政府收回洪水橋／厦村土地。圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

當局稱至少3年前已通知住戶遷出限期

當局強調，政府一直以來透過不同渠道發放資訊及接觸受影響人士，包括懸掛橫幅、派發信件與單張、進行家訪及電話聯絡，好讓住戶及早就遷出及安置補償事宜作出安排。以古洞北／粉嶺北新發展區及洪水橋／厦村新發展區為例，地政總署約3年前已向受影響住戶發信，通知其預計遷出限期。其中古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展，政府更提前約6年已容許住戶可自願提早遷出以申請上樓或補償。