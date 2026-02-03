北都｜洪水橋產業園招聘CEO　需至少10年高管經驗　4日吸50人應徵

為加速北都產業發展，發展局去年12月底公布成立「洪水橋產業園有限公司」，發展和營運23公頃產業園。局方在上月底正式開式行政總裁（CEO）公開招聘，2月23日截止，會在今年上半年完成委任董事會及行政總裁、尋求立法會批准向公司注資等其餘籌備工作，讓產業園公司年中正式投入運作。



翻查發展局的招聘帖文，行政總裁需至少有10年高級管理職位的經驗，並需擁有高度的個人誠信，效忠香港特別行政區；會優先考慮具有管理新成立機構經驗的應徵者，4日來已吸引50人應徵。



圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

發展局在社交平台Facebook表示，產業園公司作為政府全資擁有的非法定公司，肩負推動北都產業發展的重要使命，讓政府可善用公司架構的商業靈活性，結合市場力量及採用多元公私營合作模式，直接參與和推動北都產業發展。

在土地方面，政府將會向產業園公司以象徵式地價批撥23公頃用地，亦會於本月底向城市規劃委員會申請將目前只限作港口後勤、貯物及工場用途的23公頃用地改劃為產業園專屬地帶，以提高土地用途彈性，擴闊至涵蓋生產鏈中各階段，包括研究開發、生產製造及物流管理等環節的不同合適產業，並容納檢測認證、會議或展覽設施、人才公寓、培訓場地等配套設施，助力企業發展，促進長遠構建蓬勃產業生態圈。

「洪水橋產業園有限公司」行政總裁的招聘帖文。（Linkedin截圖）

根據發展局在Linkedin的招聘帖文，行政總裁的招聘要求包括：

(a) 持有大學學位，最好具備更高學歷（如研究生學位）或同等學歷；

(b) 在大型機構中累積豐富的業務發展及/或新項目開發經驗，其中至少十年需擔任高級管理職位（不低於執行董事級別），負責制定方向及策略規劃，並對整體業務承擔責任；

(c) 優先考慮具備以下經驗者：建立、培育及管理新成立機構的經驗；經營及管理以主題為基礎的園區型發展項目，旨在促進目標行業的增長並建立生態系統；以及善於利用香港的優勢，與鄰近地區（特別是中國內地）創造協同效應；

(d) 在推動北部都會區產業發展方面具備遠大願景，並充滿活力及高度承諾，致力於實現園區公司的目標；

(e) 具備卓越的領導能力、人員管理及人際交往技巧，能夠有效與內部及外部持份者建立聯繫，包括董事會、公司員工、租戶、政府及來自商業、金融、學術及公共領域的持份者（包括香港、中國內地及海外）；

(f) 敏銳的商業觸覺，對本地、中國內地（尤其是大灣區）、區域及國際商業環境，以及經濟、產業及科技發展趨勢、市場需求及政府優先事項有深入了解；

(g) 具備與政府決策局或部門或其他大型公共機構合作的經驗者為佳；

(h) 擁有高度的個人誠信，效忠香港特別行政區，並具備強烈的使命感，為香港的發展作出貢獻；

(i) 具備良好的溝通能力，並能熟練運用英文、中文（包括粵語及普通話），在口語及書面表達方面均表現優秀。