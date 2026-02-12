屯門DONKI現巨鼠｜食環到場調查　有顧客聞鼠蹤即棄壽司：唔敢買

有網民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DON DON DONKI屯門市廣場分店發現老鼠，片段中可見在放壽司的冷櫃內有一隻碩大老鼠在盒裝壽司旁爬行。《香港01》下午到涉事分店了解情況，出現鼠蹤的壽司櫃如常開放運作，內裏放有多盒刺身、壽司，有職員在壽司櫃後的工場內清潔洗地，其間有食環署人員到場調查。



其中顧客何先生原本打算購買壽司，看到網上流傳有鼠蹤的影片後，即表示「都幾驚、唔敢買」，其後將手上的盒裝三文魚壽司放回原位。他認為DONKI應公開交代事件，並承諾會處理，才能令顧客「安心啲」。



有網民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店發現老鼠。（蔡正邦攝）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads 影片截圖）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads 影片截圖）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads 影片截圖）

有市民今早在社交媒體上分享兩段影片，第一段影片中可見一隻較巨型老鼠在擺放壽司的冷櫃內爬行，經過至少10盤有膠蓋包裝的壽司，有一名男士更被嚇至身形急退。第二段影片相信是同一隻老鼠，由壽司櫃爬到刺身櫃上方，似是在逃離現場。

該市民指涉事的是DONKI屯門市廣場分店。記者今午到該分店了解，涉事的壽司機仍如常運作開放，櫃內放了多盒刺身和各款壽司，當時店內有不少顧客，但選購壽司的人流不多。其中顧客何先生本打算購買一盒三文魚壽司，但他看了相關影片後，即表示「都幾驚，會放返低，因為老鼠都污糟」，又聲稱「唔敢買」，決定放棄，將壽司放回原位。

何先生本打算購買一盒壽司，在看了相關影片後，他指「都幾驚，會放返低，因為老鼠都污糟」，決定放棄購買，將壽司擺回原位。（蔡正邦攝）

何先生本打算購買一盒壽司，在看了相關影片後，他指「都幾驚，會放返低，因為老鼠都污糟」，決定放棄購買，將壽司放回原位。（蔡正邦攝）

他過去亦曾在該分店購買過壽司，希望DONKI會改善，又認為DONKI至少應公開交代事件，並承諾會處理，才能令顧客「會安心啲」。何先生又說，短期內都不會在DONKI購買壽司，但他認為如DONKI交代清楚現時出售的壽司批次與被老鼠經過的批次無關，加上清潔過後，便毋須銷毀壽司，免得浪費食物。

DONKI屯門分店雪櫃溫度紀錄表顯示，職員每日每檢查雪櫃溫度三次。（蔡正邦攝）

另一名顧客何先生則指，近日不會光顧DONKI購買壽司，但其他飲品等則應沒有問題。他表示會有擔心，但如DONKI有進行清潔，相信沒有問題。被問到擔不擔心受污染壽司仍在出售，何先生認為「咁大間公司應該會銷毀」。

不過，亦有市民似乎不太擔心，有女士獲記者告知曾有老鼠出沒一事後，沒有理會並繼續選購壽司。記者在店內亦見到有職員在清潔，食環署職員一度到場，在DONKI職員房間內逗留一會後離開。