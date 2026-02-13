人民幣升值無阻北上消費　市民探親過年花逾萬元　港漂洗費變疏爽

農曆新年將至，不少人回鄉過年。今午（13日）西九龍高鐵站人頭湧湧，有在港讀研究生的港漂回鄉，打算與親人和朋友敘舊。另有港人一家三口北上探親，留意到近期人民幣升值，形容「都冇辦法，市場同環境係咁都要接受」，連同消費、封利市等，預算花費1萬至2萬元。



農曆新年將至，不少人回鄉過年，今午所見西九龍高鐵站出現大量人流。（梁鵬威攝）

農曆新年將至，不少人回鄉過年，今午所見西九龍高鐵站出現大量人流。（梁鵬威攝）

農曆新年將至，不少人回鄉過年，今午所見西九龍高鐵站出現大量人流。（梁鵬威攝）

站內屏幕顯示，今日所有長途班次已售罊或停止售票，大部份短途班次亦已售罊。

長途班次已售罊

今午西九龍高鐵站出現大量人流。站內屏幕顯示，今日所有長途班次已售罊或停止售票，大部份短途班次亦已售罊。

23歲蕭先生在香港的大學讀研究生，準備乘高鐵回福建過年，逗留至初七回港。（梁鵬威攝）

在北上人潮之中，有港漂回鄉過年。23歲蕭先生在香港的大學讀研究生，準備乘高鐵回福建過年，逗留至初七回港，其間與家人過年、和朋友敍舊，預計花費數百至過千元，稱預算不高，因當地物價較低。

+ 4

港漂稱在港生活成本變低 會買品質較好生活品

近期人民幣升值，他憶述之前匯率0.91元人民幣兌港幣1元，現在0.88元人民幣便兌港幣1元，在香港的生活成本變低，購物較划算，「買衣服、生活東西時，會往好一點（品質）買」。

另一港漂許先生同樣在香港修讀金融系研究生課程，今日準備回福建過春節，逗留十多天，其間與親友聚餐，預計花費逾千元。他指人民幣升值對他沒太大影響，因香港物價偏高，只會買生活必需品，未有額外消費。他又說，人民幣升值有利於出國旅遊，消費更划算。

港漂許先生在香港修讀金融系研究生課程，今日準備回福建過年。（梁鵬威攝）

港人北上探親 料花費1萬至2萬元

港漂以外，亦有港人北上過年。張先生一家三口準備到肇慶廣寧探親，順道感受當地新年氣氛。他說多年未有回鄉，趁着今年農曆新年有空檔，回鄉探望年紀老邁的岳母。連同消費、封利市，預計花費1萬至2萬。

談及人民幣升值，他留意到去年港幣1元兌0.9元人民幣，今年港幣1元兌0.87元人民幣，被問會否對當地消費有影響，他形容「都差唔多⋯⋯冇辦法，市場同環境係咁都要接受。」

市民黃女士趁着女兒的學校假期，攜同她到廣西南寧探親和放煙花。（梁鵬威攝）

另一市民黃女士趁着女兒的學校假期，攜同她到廣西南寧探親和放煙花，笑言「呢到（香港）放唔到」，將逗留十多天。她計劃到當地辦年貨，但沒制定開支預算，又說人民幣升值對她沒有影響，因為原本已有內地戶口，不用兌換現金。