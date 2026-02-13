農曆新年｜政府預計1138萬人次出入境　周六情人節離港高峰期

政府預計今年農曆新年假期期間（2月14日至23日），約有1,138萬人次香港居民及訪客經各海、陸、空管制站進出香港。今年農曆新年假期期間各口岸維持現行通關時間，落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。



出境高峰期為本周六（14日）情人節，料有約63.6萬出境人次，而入境高峰期為22日（星期日），入境人次約66.3萬人次。入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有20萬、18.7萬及15.6萬人次出入境。



▼2月10日 市面不少地方洋溢新年氣氛▼



由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組周四（12日），公布農曆新年的最新情況及安排。為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流，同時入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

入境處亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

▼2月11日 維園年宵市場開幕▼



入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。

▼2月10日 維園年宵市場開幕前夕▼



入境處呼籲旅客在過關前往內地時，應緊記帶備身分證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。至於因遺失或補領身份證而獲發申請香港身份證收據的市民，或未滿11歲而已領有香港身份證的兒童，他們應同時帶備有效的旅行證件或回港證過關。

現時入境處已在各管制站裝設約700條e-道。為進一步提升通關效率，繼調整香港永久性居民、電子往來港澳通行證持有人、中華人民共和國電子普通護照持有人及經「離境易」辦理手續的訪港旅客使用e-道服務的合資格年齡至七歲或以上後，入境處與澳門治安警察局、身份證明局及保安部隊事務局由1月19日起調整互用自助出入境檢查服務的適用年齡，並放寬兩地使用自助登記服務機登記此服務的規定。