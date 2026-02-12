農曆新年｜初一花車巡遊初二煙花匯演　警方將分階段封路人流管制

馬年將至，為配合大年初一的「新春國際匯演之夜」花車巡遊，及年初二舉行的煙花匯演，警方將於港島區及尖沙咀一帶實施人流管制措施及特別交通安排。西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑今日（12日）表示，去年新春花車巡遊及煙花匯演分別有3萬人及26萬人在現場觀賞，不會對今年人流作估計，並強調會按人數及情況，部署足夠警力，確保新春慶祝活動順利進行。



大年初一（2026年2月17日）馬會將參與尖沙咀舉行的「新春國際匯演之夜」花車巡遊。（馬會圖片）

何時開始封路？有哪些範圍受影響？

大年初一晚上（17日），尖沙咀會有「新春國際匯演之夜」花車巡遊，警方當日下午3時半起實施第一階段封路，受影響道路包括廣東道、海防道、彌敦道、梳士巴利道、天星碼頭等。傍晚5時和7時起會實施第二及第三階段封路措施，封路範圍進一步擴大。

大年初二晚維港上空將有煙花匯演。當日下午5時起，警方會在尖沙咀及西九文化區一帶分階段封路。港島方面，灣仔金紫荊廣場一帶將於下午3時起封閉，中區海濱及東區將於傍晚6時起陸續封路，並將因應市民散場進度而陸續解封。

圖為2025年除夕煙花匯演。（資料圖片／梁鵬威攝）

警以微博、小紅書向「粵車南下」旅客講解封路資訊

西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑表示，去年新春花車巡遊及煙花匯演分別有3萬人及26萬人在現場觀賞，不會對今年人流作估計，並強調會按人數及情況，部署足夠警力，確保新春慶祝活動順利進行。警方將於微博及小紅書等社交媒體，向「粵車南下」旅客講解封路資訊。

警方提及，今年港島的封路時間較去年推遲15至30分鐘，是因為衡量往年煙花匯演當日的交通及違泊情況後，確保有充足時間實施安全措施，減少對道路使用者及行人造成不便。