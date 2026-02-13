城巴周六起推小童新春免費乘車　14條機場快線包港珠澳大橋口岸站

馬年將至，部份家長或正準備帶同小朋友北上或外遊，城巴今日（13日）公布，由2月14日至3月1日（年廿七至正月十三）期間，所有合資格4歲至11歲小童可免費乘搭城巴機場快線，僅通宵路線除外。小童上車時只需如常拍八達通卡或使用電子支付工具支付車資，不論是到達機場或港珠澳大橋口岸，都可獲得免費優惠。



由2月14日至3月1日（年廿七至正月十三）期間，所有合資格4歲至11歲小童可免費乘搭城巴機場快線。（城巴圖片）

免費乘車活動涵蓋所有城巴機場快線的日間路線及特別路線，合計14條路線。（資料圖片）

城巴公布推出馬年特別版慶祝活動「親子遊歷賞」，由2月14日至3月1日（年廿七至正月十三）期間，不論是在港珠澳大橋口岸下車前往澳門或珠海，或是到機場出發外遊，所有合資格4歲至11歲小童可免費乘搭城巴機場快線。

14條路線名單。（城巴文件截圖）

免費乘車涵蓋14條機場巴士路線 通宵車除外

城巴又指，免費乘車活動涵蓋所有城巴機場快線的日間路線及特別路線，合計14條路線，即不包括通宵路線。小童上車時只需如常拍八達通卡或使用電子支付工具支付車資，系統將不會扣除任何費用。