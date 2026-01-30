安全帶｜城巴指乘客被困16分鐘　大部分時間有冷氣　否認阻剪帶

一名城巴乘客昨日（29日）下車時無法解開安全帶，聲稱被困約45分鐘才獲救，更指城巴禁止車長剪帶，事件令坊間關注強制佩戴巴士安全帶的弊病。城巴今日（30日）澄清稱，當時曾詢問車長，現場是否有利器可以剪斷安全帶，惟在場人士均表示沒有利器，及後才尋求警方及消防協助。城巴又表示，該名乘客由尋求協助至獲救時間約16分鐘，其間巴士大部分時間有開冷氣。



巴士強制佩戴安全帶例生效不足一週，社會爭議不斷。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

巴士強制佩戴安全帶例生效不足一週，社會爭議不斷。一名城巴乘客昨日（29日）因未能解開安全帶而被困45分鐘，引發遇上類似情況時，巴士司機可否剪安全帶助乘客脫困的討論。

城巴今日（30日）澄清，經核實錄音紀錄，車務控制中心人員曾詢問車長，現場是否有利器可以剪斷安全帶，車長隨即向在場人士確認。由於在場人士均表示沒有利器，車長依照車務控制中心指示尋求警方及消防協助。城巴強調，沒有不允許在突發情況下剪斷安全帶。

陳先生昨日到乘搭795X前往長沙灣上班，他指坐下時安全帶運作良好，沒有任何異樣。打算下車時卻發現安全帶無法解開。（資料圖片 / 陳先生提供）

城巴查閱車內閉路電視紀錄後發現，該名乘客由尋求他人協助，至消防員協助離開座位，時間為約16分鐘。消防人員用約4分鐘便協助該乘客離開座位。在此期間，巴士車內空調系統大部分時間均為開啟狀態。

城巴發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查。（城巴圖片）

城巴表示，積極跟進安全事故成因，檢查後發現涉事安全帶的鎖扣內部被一張錫紙堵塞，阻礙運作。公司正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，並已經報警處理，正配合調查工作。警方今日回覆指，今早接獲城巴報案，列求警協助。