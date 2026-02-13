食環、消防聯合行動　向觀塘工廈食物業處所提21檢控　涉違規經營

食環署昨（12日）聯同消防處採取聯合行動，加強巡查觀塘區工業大廈內的相關食物業處所。行動中，食環署共提出20宗檢控，涉及違規經營食肆、設備不潔等；消防處則發現共7宗違反《消防（消除火警危險）規例》情况，發出6張「消除火警危險通知書」，並將會就一宗阻塞逃生途徑的個案提出檢控。



食環署發言人表示，針對工業大廈樓上持牌食物製造廠的衞生及潛在違規情況，食環署昨日（12日）中午時分與消防處採取聯合行動，加強巡查觀塘區工業大廈內的相關食物業處所。

行動中食環署共提出20宗檢控，18宗涉及違規經營食肆、一宗在未得到准許管有限制出售食物以供出售及一宗食物業處所設備不潔的檢控，署方亦就違反相關牌照條件的情况作出24次口頭警告飭令糾正。

消防處則重點檢查大廈公用地方及持牌處所的消防安全狀况，發現共7宗違反《消防（消除火警危險）規例》情况，包括逃生途徑被阻塞、消防裝置及設備被移除，並發出6張「消除火警危險通知書」，並將會就一宗阻塞逃生途徑的個案提出檢控。

發言人強調，食環署會繼續加強巡查全港各區食物業處所，以確保持牌人遵守牌照條件和法例規定，並會按《公眾衞生及市政條例》及其附屬法例對違規情況嚴厲執法。