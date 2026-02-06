涉生蠔食物中毒個案上升　食環署加強巡查　令兩間涉事供應商停售

因應近期與進食生蠔相關的食物中毒個案有所上升，食環署今（6日）表示，正在全港各區採取特別行動，加強巡查全港多個持牌食物業處所，確保供不經烹煮而食用的蠔在適當溫度下貯存。繼昨日公布由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔外，最新調查發現個別食物中毒個案人士曾進食由傑頓國際食品及88投資控股有限公司食物製造工場供應的生蠔。為審慎起見，食環署已即時指示相關公司暫停出售及供應生蠔。



一男三女，年齡介乎28至38歲，他們分別於1月31日及2月1日在沙田新城市廣場Odelice晚膳，約20至42小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。圖為法式料理店Odelice有出售生蠔菜式。（Odelice Facebook圖片）

本月首5日16宗食物中毒全涉生蠔。食環署發言人表示，食環署今日起展開連串行動，包括在各區加強巡查，巡查的重點包括生蠔的保存溫度、存放在指定雪櫃內的情況、生蠔的供應來源、食物處理人員的個人衞生及食物業處所的衞生情況等。

食環署在其發出的受限制食物售賣許可證或書面准許的持證／持牌條件中訂明，所有可供即時食用的生蠔須存放在雪櫃或其分格內，並須與其他食物分隔，而溫度須保持在攝氏零度至四度之間。如發現處所違反上述條件，食環署會視乎實際情況發出口頭或書面警告，甚至考慮取消有關處所的許可證／牌照。

食環署（資料圖片）

發言人提醒，由於蠔隻以過濾大量海水、吸收在海水中懸浮食物粒子的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有細菌（例如副溶血性弧菌和創傷弧菌）及病毒（例如諾如病毒和甲型肝炎病毒），這些物質會在蠔的體內積聚。進食未經徹底煮熟的蠔可能會有直接攝入這些微生物的風險，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。