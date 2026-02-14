大批市民新春外遊　一家五口遊泰兼慶情人節　預告送太太神秘禮物

今日（14日）情人節，又臨近農曆新年，早上在香港機場，有不少市民準備出遊。有市民表示，一家五口會去泰國旅行7日，在當地與太太慶祝情人節，例如吃自助餐及買「神秘禮物」，料花費約2萬元。



（圖右二)莊先生表示，會和家人去泰國曼谷遊玩7日，主要「吃喝玩樂」。（洪芷菁攝）

一家五口花兩萬遊泰國 順道慶情人節

今日（14日）情人節，又臨近農曆新年，今早9時左右在香港機場，有不少情侶及家庭，準備出遊慶祝節日。莊先生表示，兩家人會一齊去泰國曼谷遊玩7日，主要「吃喝玩樂」，除了吃泰國菜，亦會帶小朋友去動物園及游泳。

他指，今晚到達當地即會慶祝情人節，例如吃自助餐，又笑言會為太太「買神秘禮物」。他補充，一家5口預料消費1.5萬至2萬元。而機票方面，他指由於半年前已預訂機票，故比假期價格水平便宜約2000至3000元。

（圖左一)鍾小姐表示，準備和丈夫帶小朋友到泰國布吉及芭堤雅遊玩9日，希望放鬆身心，「主要都係hea 咁樣玩」。（洪芷菁攝）

市民遊泰國放鬆 「主要都係hea 咁樣玩」

鍾小姐表示，準備和丈夫帶小朋友到泰國布吉及芭堤雅遊玩9日，希望放鬆身心，「主要都係hea 咁樣玩」、「純粹過一個夏天」，故未有特別計劃去哪些景點，但會帶小朋友去樂園遊玩。

她續指，以往很少留港過新年，因為新年長假期多，可以相約朋友，加上小朋友放假，可以外旅，而今次亦會順便慶祝情人節。其丈夫表示，為了這次行程，需要特別請1至2日假。

陳先生表示，每年農曆新年都會去台灣探親，今年亦不例外。（洪芷菁攝） 4:機場內有不少市民排隊辦理登機手續。（洪芷菁攝）

陳先生表示，每年農曆新年都會去台灣探親，今年亦不例外。他續指，今次會去台灣6日，期間會帶小朋友去動物園遊玩，但未有具體消費預算。他又表示，會和太太和小朋友一起慶祝情人，至於如何慶祝，他就指「暫時未預備，保持神秘先。」