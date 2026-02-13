當情人節遇生蠔諾如病毒　食肆稱生蠔銷量跌3至4成：可轉熟食海鮮

近期屢爆與吃生蠔有關的食物中毒事件，衞生防護中心周二（12日）提醒現時不要進食生蠔。明日（14日）是情人節，情人節餐牌中有供應生蠔的食肆負責人Joe今日（13日）在商台節目稱，自生蠔相關食物中毒個案爆發後，其店的生蠔銷量跌3至4成，不少客人也表達擔心，而目前懷疑帶諾如病毒的生蠔主要來自韓國，食店會向客人介紹有歐盟認證的法國、愛爾蘭及西班牙等產地生蠔。



不過，他亦指生蠔若帶諾如病毒難從日常檢查發現，「即開即食」、開蠔工具勿交叉使用等日常衞生措施也無法預防，因此食客若有顧慮，會提議他們轉熟食生蠔或其他熟食海鮮，而明日情人節若有客人到場後希望套餐改其他非生蠔菜式，亦沒有問題，對於今年情人節市道，他指：「今年好好多，可能因為（情人節）係假期前夕，好多人留港消費，（情人節晚市）兩輪預約都爆晒。」



傑頓國際食品及88投資控股有限公司供應不同地方的生蠔予本地食肆，食安中心早前已指示該公司暫停出售及供應生蠔。（公司網頁圖片）

衞生防護中心建議市民現時不要進食生蠔

衞生防護中心周四晚公布再有7名市民進食生蠔後，出現食物中毒病徵，受影響的1男6女先後於上月31日及2月1日在尖沙咀THE ONE商場4樓一間名為「O DELICE !」的食肆晚膳後，約28至36小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。

衞生署表示，這個個案群組的生蠔供應商，是傑頓國際食品及88投資控股有限公司。食安中心於本月6日已指示有關供應商暫停出售及供應生蠔，而新呈報的個案均在食物安全中心採取防控措施前進食有關生蠔。

衞生防護中心總監徐樂堅說，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底的每周平均1宗個案，上升至1月份的每周平均4宗，建議市民現時不要進食生蠔。

